Блокування Ормузької протоки США може призвести до зростання цін на нафту

Ціни на нафту можуть злетіти до $150 через США
Ціни на нафту можуть різко зрости до 140−150 доларів за барель у разі, якщо США реалізують план морської блокади Ормузької протоку.
Про це пише Bloomberg.

Що передувало

11 квітня у Пакистані пройшли мирні переговори між США та Іраном про контроль над Ормузькою протокою. Сторони не змогли досягти згоди, після чого Дональд Трамп заявив, що ВМС США блокуватимуть Ормузьку протоку.
У понеділок, 13 квітня, нафта Brent перевищила 103 долари за барель після провалу переговорів.
Водночас США планують розпочати блокаду суден, які входять або виходять з іранських портів.
«Цифра, яку ми побачили сьогодні вранці — 103 долари; зростання на 8% - зовсім не відображає того, що може статися, якщо США дійсно вирішать ввести цю блокаду. Це справді не має сенсу. Ціна мала б становити 140−150 доларів», — зазначив керуючий директор Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке.
Він також вказав, що блокада США здатна перетворити регіональний конфлікт на потенційно глобальний, з втратою поставок до 12 мільйонів барелів на день. Але трейдери поки що сприймають цей сценарій як малоймовірний, що й пояснює відносно стриману реакцію цін.
Монтепеке різко розкритикував дії США, назвавши їх «божевіллям» і такими, що можуть завдати найбільшого удару країнам Азії, Південного Тихого океану та регіонам, залежним від імпорту нафти.
Водночас, якщо американський президент Дональд Трамп пом’якшить свої дії, ціни на нафту можуть залишатися на рівні близько 100 доларів за барель до кінця року.
За матеріалами:
УНІАН
