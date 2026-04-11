0 800 307 555
Дизель може подорожчати до 100 грн за літр! Коли ціни відкотяться назад

Енергетика
Експерти прогнозують здорожчання солярки
Експерти прогнозують здорожчання солярки
Через війну на Близькому Сході в Україні зросли ціни на бензин, газ і особливо дизель, який став лідером цієї кризи. Якщо конфлікт затягнеться, дизель може подорожчати до 100 гривень за літр.
У новому відео на YouTube-каналі Finance.ua розбираємося, чому пальне злетіло в ціні.

Чому дизель став лідером подорожчання

Як пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в етері «Київ24», зараз через Ормузьку протоку не проходить близько 20 мільйонів барелів нафти на день.
За його словами, якщо конфлікт затягнеться, то ціни на дизельне пальне в Україні можуть зрости ще сильніше.
Омельченко прогнозує, що вже за два тижні ціни на дизель можуть підскочити до 100 гривень за літр. Бензин коштуватиме менше, але теж дорожчатиме.

Чого чекати у найближчі дні

Експерти запевняють, дефіциту пального не очікується — поставки залишаються стабільними. Але в найближчі два тижні зниження цін не буде. Навіть попри те, що світові ціни на нафту та котирування газОйлю пішли вниз.
Засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін пояснює, що гуртові ціни будуть знижуватися вкрай поступово. Трейдери завезли ресурс за високими цінами й тепер намагаються продати його максимально дорого.
Все ж таки, якщо в регіоні запанує мир, ціна нафти може знизитися до 70 доларів за барель, хоча швидкого ефекту не буде. Країнам Перської затоки знадобиться час на відновлення інфраструктури.
Тому навіть за умови відкриття протоки, ціна у 70 доларів за барель зафіксується не раніше ніж через три місяці. Тобто орієнтовно влітку.
🎬 Детально про те, чому дизель раптом став дорожчим за бензин — дивіться у відео:
За матеріалами:
Finance.ua
