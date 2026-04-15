Реалізація пального в Україні досягла максимуму за три роки: де купували найбільше

За даними ДПС, у березні обсяги реалізації пального становили 710 млн літрів, що на 14% більше, ніж у лютому, і майже на 18% у річному вимірі.
Сумарна вартість реалізованого пального зросла на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 48,5 млрд грн. У місячному вимірі приріст склав 35%.
Регіональна динаміка
Найвищі темпи зростання зафіксовано у західних областях — +26% у річному вимірі, до 218,8 млн літрів. Зокрема, в Івано-Франківській області реалізація зросла на 33% до 21,2 млн літрів, у Львівській на 29%, до 61,9 млн літрів.
Львівська область уперше з 2023 року вийшла на друге місце за обсягами реалізації, випередивши Дніпропетровську область, де показник зріс на 13% до 57,9 млн літрів.
У центральному регіоні продажі зросли на 17% до 171,4 млн літрів. Найвищу динаміку продемонструвала Кіровоградська область — +27%, до 16,7 млн літрів.
Найнижчі темпи зростання зафіксовано на Півночі та Сході — по 11%, до 203,8 млн літрів і 39,2 млн літрів відповідно.
Лідери та аутсайдери
Київська область, яка залишається лідером за обсягами реалізації, продемонструвала зростання лише на 10% до 145,2 млн літрів, що є одним із найнижчих показників.
Менше зростання зафіксовано лише у Сумській області (+8%, до 13,3 млн літрів), а також у прифронтових регіонах: у Донецькій області обсяги скоротилися на 40%, у Херсонській на 7%.
Загалом три області-лідери забезпечили майже 39% загального обсягу реалізації пального.
Причини зростання
На думку експертів «Консалтингової групи А-95», збільшення березневих продажів зумовлено ажіотажем, який утворився в перших числах місяця через стрімке здорожчання внаслідок війни в Ірані.
За словами паливних мереж, подальше зростання цін негативно вплинуло на показники. «Знижується літраж в одному чеку. Крім того, фіксуємо відтік клієнтів на заправки з нижчими цінами», — зазначили в одній із них.
Зокрема, за попередніми оцінками, рекордно зросли продажі в мережі державної компанії «Укрнафта», яка на доручення уряду працює з мінімальною націнкою.
Обсяги реалізованого пального на АЗК у березні 2026 р., млн л
Область
бер.26
Зміни бер.26/бер.25,%
Зміни бер.26/лют.26,%
Вінницька
33,4
23%
19%
Волинська
28,8
25%
33%
Дніпропетровська
57,9
13%
6%
Донецька
2,6
-40%
6%
Житомирська
26,8
11%
23%
Закарпатська
24,3
19%
24%
Запорізька
13,2
11%
10%
Івано-Франківська
21,2
33%
27%
Київська
145,2
10%
0%
Кіровоградська
16,7
27%
21%
Львівська
61,9
29%
31%
Миколаївська
18
16%
17%
Одеська
43,9
22%
16%
Полтавська
33,3
16%
8%
Рівненська
24,7
24%
34%
Сумська
13,3
8%
4%
Тернопільська
17,9
25%
30%
Харківська
36,6
18%
7%
Херсонська
1,6
-7%
22%
Хмельницька
24,8
26%
29%
Черкаська
30,2
16%
14%
Чернівецька
15,3
19%
18%
Чернігівська
18,5
20%
15%
Всього
710
18%
14%
Загалом з початку року було реалізовано трохи більше 2 млрд л пального, що на 19% більше за аналогічний період 2025 року, на загальну суму 123,8 млрд грн (+41%).
Водночас, згідно з даними Консалтингової групи «А-95», сумарний баланс пального за 3 місяці цього року зріс лише на 10% і склав 2,3 млн т: бензин зріс майже на 17% (86 тис. т), дизельне пальне і скраплений газ — майже на 10% і 3% відповідно (1,5 млн т і 237 тис. т).