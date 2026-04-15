Реалізація пального в Україні досягла максимуму за три роки: де купували найбільше Сьогодні 10:02 — Енергетика

Попри зростання цін, реалізація всіх видів пального в Україні у березні не лише не скоротилася, а й досягла максимального для цього місяця рівня щонайменше з 2024 року.

Про це повідомляє профільне видання Enkorr із посиланням на дані Державної податкової служби.

Зростання обсягів і виторгу

За даними ДПС, у березні обсяги реалізації пального становили 710 млн літрів, що на 14% більше, ніж у лютому, і майже на 18% у річному вимірі.

Сумарна вартість реалізованого пального зросла на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 48,5 млрд грн. У місячному вимірі приріст склав 35%.

Обсяги реалізованого пального на АЗС

Регіональна динаміка

Найвищі темпи зростання зафіксовано у західних областях — +26% у річному вимірі, до 218,8 млн літрів. Зокрема, в Івано-Франківській області реалізація зросла на 33% до 21,2 млн літрів, у Львівській на 29%, до 61,9 млн літрів.

Львівська область уперше з 2023 року вийшла на друге місце за обсягами реалізації, випередивши Дніпропетровську область, де показник зріс на 13% до 57,9 млн літрів.

У центральному регіоні продажі зросли на 17% до 171,4 млн літрів. Найвищу динаміку продемонструвала Кіровоградська область — +27%, до 16,7 млн літрів.

Найнижчі темпи зростання зафіксовано на Півночі та Сході — по 11%, до 203,8 млн літрів і 39,2 млн літрів відповідно.

Лідери та аутсайдери

Київська область, яка залишається лідером за обсягами реалізації, продемонструвала зростання лише на 10% до 145,2 млн літрів, що є одним із найнижчих показників.

Менше зростання зафіксовано лише у Сумській області (+8%, до 13,3 млн літрів), а також у прифронтових регіонах: у Донецькій області обсяги скоротилися на 40%, у Херсонській на 7%.

Загалом три області-лідери забезпечили майже 39% загального обсягу реалізації пального.

Причини зростання

На думку експертів «Консалтингової групи А-95», збільшення березневих продажів зумовлено ажіотажем, який утворився в перших числах місяця через стрімке здорожчання внаслідок війни в Ірані.

За словами паливних мереж, подальше зростання цін негативно вплинуло на показники. «Знижується літраж в одному чеку. Крім того, фіксуємо відтік клієнтів на заправки з нижчими цінами», — зазначили в одній із них.

Зокрема, за попередніми оцінками, рекордно зросли продажі в мережі державної компанії «Укрнафта», яка на доручення уряду працює з мінімальною націнкою.

Обсяги реалізованого пального на АЗК у березні 2026 р., млн л

Область бер.26 Зміни бер.26/бер.25,% Зміни бер.26/лют.26,% Вінницька 33,4 23% 19% Волинська 28,8 25% 33% Дніпропетровська 57,9 13% 6% Донецька 2,6 -40% 6% Житомирська 26,8 11% 23% Закарпатська 24,3 19% 24% Запорізька 13,2 11% 10% Івано-Франківська 21,2 33% 27% Київська 145,2 10% 0% Кіровоградська 16,7 27% 21% Львівська 61,9 29% 31% Миколаївська 18 16% 17% Одеська 43,9 22% 16% Полтавська 33,3 16% 8% Рівненська 24,7 24% 34% Сумська 13,3 8% 4% Тернопільська 17,9 25% 30% Харківська 36,6 18% 7% Херсонська 1,6 -7% 22% Хмельницька 24,8 26% 29% Черкаська 30,2 16% 14% Чернівецька 15,3 19% 18% Чернігівська 18,5 20% 15% Всього 710 18% 14%

Загалом з початку року було реалізовано трохи більше 2 млрд л пального, що на 19% більше за аналогічний період 2025 року, на загальну суму 123,8 млрд грн (+41%).

Водночас, згідно з даними Консалтингової групи «А-95», сумарний баланс пального за 3 місяці цього року зріс лише на 10% і склав 2,3 млн т: бензин зріс майже на 17% (86 тис. т), дизельне пальне і скраплений газ — майже на 10% і 3% відповідно (1,5 млн т і 237 тис. т).

За матеріалами: enkorr

