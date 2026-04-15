0 800 307 555
укр
Реалізація пального в Україні досягла максимуму за три роки: де купували найбільше

Енергетика
48
Загалом з початку року було реалізовано трохи більше 2 млрд л пального
Попри зростання цін, реалізація всіх видів пального в Україні у березні не лише не скоротилася, а й досягла максимального для цього місяця рівня щонайменше з 2024 року.
Про це повідомляє профільне видання Enkorr із посиланням на дані Державної податкової служби.

Зростання обсягів і виторгу

За даними ДПС, у березні обсяги реалізації пального становили 710 млн літрів, що на 14% більше, ніж у лютому, і майже на 18% у річному вимірі.
Сумарна вартість реалізованого пального зросла на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 48,5 млрд грн. У місячному вимірі приріст склав 35%.
Обсяги реалізованого пального на АЗС
Регіональна динаміка

Найвищі темпи зростання зафіксовано у західних областях — +26% у річному вимірі, до 218,8 млн літрів. Зокрема, в Івано-Франківській області реалізація зросла на 33% до 21,2 млн літрів, у Львівській на 29%, до 61,9 млн літрів.
Львівська область уперше з 2023 року вийшла на друге місце за обсягами реалізації, випередивши Дніпропетровську область, де показник зріс на 13% до 57,9 млн літрів.
У центральному регіоні продажі зросли на 17% до 171,4 млн літрів. Найвищу динаміку продемонструвала Кіровоградська область — +27%, до 16,7 млн літрів.
Найнижчі темпи зростання зафіксовано на Півночі та Сході — по 11%, до 203,8 млн літрів і 39,2 млн літрів відповідно.

Лідери та аутсайдери

Київська область, яка залишається лідером за обсягами реалізації, продемонструвала зростання лише на 10% до 145,2 млн літрів, що є одним із найнижчих показників.
Менше зростання зафіксовано лише у Сумській області (+8%, до 13,3 млн літрів), а також у прифронтових регіонах: у Донецькій області обсяги скоротилися на 40%, у Херсонській на 7%.
Загалом три області-лідери забезпечили майже 39% загального обсягу реалізації пального.

Причини зростання

На думку експертів «Консалтингової групи А-95», збільшення березневих продажів зумовлено ажіотажем, який утворився в перших числах місяця через стрімке здорожчання внаслідок війни в Ірані.
За словами паливних мереж, подальше зростання цін негативно вплинуло на показники. «Знижується літраж в одному чеку. Крім того, фіксуємо відтік клієнтів на заправки з нижчими цінами», — зазначили в одній із них.
Зокрема, за попередніми оцінками, рекордно зросли продажі в мережі державної компанії «Укрнафта», яка на доручення уряду працює з мінімальною націнкою.

Обсяги реалізованого пального на АЗК у березні 2026 р., млн л

Областьбер.26Зміни бер.26/бер.25,%Зміни бер.26/лют.26,%
Вінницька33,423%19%
Волинська28,825%33%
Дніпропетровська57,913%6%
Донецька2,6-40%6%
Житомирська26,811%23%
Закарпатська24,319%24%
Запорізька13,211%10%
Івано-Франківська21,233%27%
Київська145,210%0%
Кіровоградська16,727%21%
Львівська61,929%31%
Миколаївська1816%17%
Одеська43,922%16%
Полтавська33,316%8%
Рівненська24,724%34%
Сумська13,38%4%
Тернопільська17,925%30%
Харківська36,618%7%
Херсонська1,6-7%22%
Хмельницька24,826%29%
Черкаська30,216%14%
Чернівецька15,319%18%
Чернігівська18,520%15%
Всього71018%14%
Загалом з початку року було реалізовано трохи більше 2 млрд л пального, що на 19% більше за аналогічний період 2025 року, на загальну суму 123,8 млрд грн (+41%).
Водночас, згідно з даними Консалтингової групи «А-95», сумарний баланс пального за 3 місяці цього року зріс лише на 10% і склав 2,3 млн т: бензин зріс майже на 17% (86 тис. т), дизельне пальне і скраплений газ — майже на 10% і 3% відповідно (1,5 млн т і 237 тис. т).
За матеріалами: enkorr
АЗСПальне
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems