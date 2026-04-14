Блекаути і зв'язок: як працюють провайдери у передмісті Києва

У більшості міст інтернет або працює понад 72 години, або зникає майже одразу

Стабільний інтернет у передмісті стає одним із ключових факторів при виборі житла, нарівні з електропостачанням і водою.

Команда ЛУН Місто проаналізувала роботу інтернет-провайдерів у містах-сателітах Києва під час тривалих відключень електроенергії та оцінила автономність мереж.

Високий рівень готовності до блекаутів

Дані показують, що базова готовність до блекаутів у передмісті доволі висока. За даними статистики Мапи інтернету , у 6 із 10 досліджених міст 100% будинків, по яких провайдери подали дані для Мапи, мають інтернет, який працює до 72 годин без світла.

Серед них: Бориспіль, Боярка, Буча, Васильків, Вишгород і Коцюбинське.

Ірпінь також майже досягає цього рівня: у 99,7% будинків, по яких надані дані, інтернет зберігається до 72 годин.

Читайте також Багатоповерхівки Києва обладнають резервним живленням на випадок блекаутів

Водночас дослідження показало неочевидну закономірність: кількість провайдерів у місті не гарантує стабільності зв’язку. Навпаки — у містах із більшою кількістю провайдерів показники автономності часто нижчі.

Наприклад, у Софіївській Борщагівці та Вишневому, де працює по 12 провайдерів, рівень 72-годинної автономності становить 78,6% і 89,4% відповідно. Для порівняння, у Борисполі з одним провайдером, який подав дані щодо стійкості мережі, цей показник — 100%.

Ймовірно, це пов’язано з характером забудови. У містах із великою кількістю нових багатоповерхівок складніше забезпечити резервне живлення для всієї мережі, тоді як у менш щільних містах провайдерам простіше модернізувати інфраструктуру.

Два сценарії роботи інтернету

Ще одна тенденція — відсутність «середніх» сценаріїв. У більшості міст інтернет або працює понад 72 години, або зникає майже одразу. Варіанти з автономністю на 24 години трапляються значно рідше.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на заступника міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслава Прибитька писав , що мобільний зв’язок в Україні під час блекауту може працювати від кількох годин до кількох діб залежно від тривалості відключення електроенергії.

За його словами, у разі повного блекауту алгоритм роботи мобільних мереж залежить від тривалості відсутності електропостачання. Якщо відключення триває до 10−12 годин, зв’язок функціонує за поетапною моделлю. У перші 4−6 годин абоненти можуть не відчувати перебоїв, оскільки всі базові станції в Україні оснащені акумуляторами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.