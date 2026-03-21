Багатоповерхівки Києва обладнають резервним живленням на випадок блекаутів

Казна та Політика
Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту, в межах якого багатоквартирні будинки Києва обладнають системами резервного живлення. Йдеться про встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів, які дозволять підтримувати роботу ліфтів, інженерних систем та освітлення під час відключень електроенергії.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Умови проєкту

За словами Свириденко, закупівлю та встановлення необхідного обладнання профінансує держава.
Водночас мешканці будинків відповідатимуть за подальшу експлуатацію — зокрема, за пальне, обслуговування та ремонт.
Участь у проєкті є добровільною — рішення ухвалюють співвласники багатоквартирних будинків.
Постанова створює правові підстави для реалізації програми, а також спрощує необхідні для цього дозвільні процедури по будівництву і землевідведенню.

Які будинки оберуть

КМДА має впродовж 30 днів скласти перелік будинків, які відповідають критеріям проєкту, а також визначить обсяг необхідного фінансування. Після цього уряд окремо затвердить виділення коштів.
Наразі програма діє як пілотна лише для столиці, проте Уряд уже вивчає можливості її розширення на інші міста України.
«Експериментальний проєкт забезпечення системами резервного живлення багатоповерхівок Києва є складовою планів стійкості регіонів — комплексу заходів для підготовки енергосистеми і ЖКГ до наступного опалювального сезону. Плани стійкості регіонів розроблені Урядом спільно з ОВА і органами місцевого самоврядування», — наголосила Свириденко.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
