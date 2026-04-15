Паливна криза спровокувала рекордні продажі електромобілів у Європі Сьогодні 03:47 — Енергетика

У березні глобальний ринок електромобілів продемонстрував перше зростання цього року. Головним драйвером стали європейські покупці, які на тлі стрімкого подорожчання традиційного пального через війну в Перській затоці масово пересідають на електрокари.

Як передає Reuters з посиланням на дані консалтингової компанії Benchmark Mineral Intelligence, світові продажі нових електромобілів та гібридів у березні зросли на 3% у річному вимірі, перевищивши позначку в 1,7 млн одиниць.

Рекордний попит у Європі та Азії

Справжній бум відбувся на європейському ринку, де продажі підскочили на 37%, досягнувши абсолютного історичного максимуму — майже 540 000 проданих авто за місяць.

Ця ж тенденція прослідковується і на інших ринках: в Австралії, Новій Зеландії, В’єтнамі та Таїланді, які гостро відчули енергетичну кризу, реєстрації електромобілів злетіли на 79%.

Аналітики пояснюють такий сплеск інтересу до електрокарів високими цінами на бензин. Попри спроби урядів стримати вартість пального, криза загострилася через американо-іранську війну, що спалахнула 28 лютого. Конфлікт суттєво порушив ключовий судноплавний маршрут, через який проходить близько 20% світового постачання нафти.

Менеджер з даних BMI Чарльз Лестер наголосив, що левову частку цього зростання продажів можна сміливо списати саме на стрибок цін на бензин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.