0 800 307 555
Паливна криза спровокувала рекордні продажі електромобілів у Європі

Енергетика
У березні глобальний ринок електромобілів продемонстрував перше зростання цього року. Головним драйвером стали європейські покупці, які на тлі стрімкого подорожчання традиційного пального через війну в Перській затоці масово пересідають на електрокари.
Як передає Reuters з посиланням на дані консалтингової компанії Benchmark Mineral Intelligence, світові продажі нових електромобілів та гібридів у березні зросли на 3% у річному вимірі, перевищивши позначку в 1,7 млн одиниць.

Рекордний попит у Європі та Азії

Справжній бум відбувся на європейському ринку, де продажі підскочили на 37%, досягнувши абсолютного історичного максимуму — майже 540 000 проданих авто за місяць.
Ця ж тенденція прослідковується і на інших ринках: в Австралії, Новій Зеландії, В’єтнамі та Таїланді, які гостро відчули енергетичну кризу, реєстрації електромобілів злетіли на 79%.
Аналітики пояснюють такий сплеск інтересу до електрокарів високими цінами на бензин. Попри спроби урядів стримати вартість пального, криза загострилася через американо-іранську війну, що спалахнула 28 лютого. Конфлікт суттєво порушив ключовий судноплавний маршрут, через який проходить близько 20% світового постачання нафти.
Менеджер з даних BMI Чарльз Лестер наголосив, що левову частку цього зростання продажів можна сміливо списати саме на стрибок цін на бензин.
За матеріалами:
dev.ua
ЕлектромобіліПальне
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
