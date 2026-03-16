Сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС (инфографика) Сегодня 20:13 — Энергетика

Сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС (инфографика)

Средние цены на бензин, дизель и газ на АЗС 16 марта продолжили рост. Больше всего в понедельник подорожало дизельное топливо.

Об этом сообщает портал « Минфин «со ссылкой на данные консалтинговой компании «А-95».

Средняя стоимость бензина марки A-95 на АЗС в первый рабочий день недели выросла на 17 копеек — до 69,31 грн/л. Автогаз в среднем подорожал на 64 копейки — до 43,14 грн/л. Дизель подскочил на 1,85 грн/л — до 76,76 грн/л.

Средние цены на других АЗС

АИ инфографика finance.ua: цены на топливо

Дешевле всего бензин марки А-95 16 марта можно приобрести в сети ZOG. Средняя стоимость 95-го здесь составляет 65 грн/л.

Самый высокий ценник на АЗС Grand Petrol. На стелах этой сети 95-й в среднем предлагают по 71,99 грн/л.

