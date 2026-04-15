Война в Иране ведет к худшему нефтяному кризису в истории

Насос на нефтяной скважине

Мировые поставки нефти в этом году сократятся, а спрос снизится из-за войны на Ближнем Востоке, которая нарушила экспорт. Текущую ситуацию называют величайшим шоком для поставки нефти в истории.

Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА), пишет Reuters

Рынок резко изменился

Новый прогноз МЭА показывает значительное влияние конфликта на рынок. Ранее ожидался значительный профицит в 2026 году, однако эти ожидания фактически разрушены.

Цены на нефть выросли, а грузы перепродаются почти по рекордным ценам — около 150 долларов за баррель. Это усиливает давление на потребителей и заставляет правительства вводить меры экономии горючего.

Спрос и предложение на рынке нефти

По данным МЭА, мировое предложение нефти в этом году сократится на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за ударов по энергетической инфраструктуре и фактического закрытия Ираном Ормузского пролива.

Это составляет примерно 1,5% мирового спроса и резко контрастирует с предварительными прогнозами:

в прошлом месяце ожидался рост на 1,1 миллиона баррелей в сутки;

в начале года — на 2,5 миллиона баррелей в сутки.

МЭА отмечает, что война с Ираном «коренным образом изменила» перспективы потребления нефти.

Теперь агентство прогнозирует падение спроса на 80 тыс. баррелей в сутки этого года, в то время как в марте ожидался рост на 640 тыс. баррелей.

Ключевым фактором остается ситуация в Ормузском проливе: возобновление поставок по нему — определяющий для стабилизации цен и рынка.

На этом фоне цены на нефть остаются волатильными. Во вторник фьючерсы на Brent торговались чуть ниже 99 долларов за баррель по состоянию на 10:26 по Гринвичу, снизившись на 0,6%.

Профицит под вопросом

МЭА все еще ожидает небольшой профицит на рынке в 2026 году, но значительно меньше, чем раньше:

новый прогноз — 410 тыс. баррелей в сутки;

предыдущий прогноз — 2,46 млн баррелей в сутки.

В то же время другие аналитики ожидают дефицита. По данным опроса Reuters, спрос может превысить предложение в среднем на 750 тыс. баррелей в день.

Наибольшее падение спроса со времен пандемии

Во втором квартале 2026 года спрос на нефть может сократиться на 1,5 миллиона баррелей в сутки — это самое большое падение со времен пандемии COVID-19.

Наибольшее сокращение потребления фиксируется:

на Ближнем Востоке;

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Снижается спрос на нефть, сжиженный газ и реактивное топливо.

Сценарии развития событий

Потоки нефти, топлива и сжиженного газа через Ормузский пролив в начале апреля упали до 3,8 миллиона баррелей в сутки — против менее 20 миллионов в феврале до начала ударов США и Израиля по Ирану.

Базовый сценарий МЭА предполагает, что поставки частично возобновятся к середине года, хотя и не до довоенного уровня.

В то же время рассматривается и более негативный сценарий:

сокращение запасов почти на 2 миллиарда баррелей;

падение спроса в среднем на 5 миллионов баррелей в сутки со второго по четвертый квартал.

В МЭА подчеркивают, что геополитическая ситуация остается нестабильной, а перспективы продолжительного урегулирования конфликта пока неясны.

Именно поэтому агентство рассматривает сразу несколько сценариев развития событий, охватывающих широкий спектр возможных последствий для глобального рынка нефти.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.