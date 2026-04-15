Война в Иране ведет к худшему нефтяному кризису в истории
Мировые поставки нефти в этом году сократятся, а спрос снизится из-за войны на Ближнем Востоке, которая нарушила экспорт. Текущую ситуацию называют величайшим шоком для поставки нефти в истории.
Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА), пишет Reuters.
Рынок резко изменился
Новый прогноз МЭА показывает значительное влияние конфликта на рынок. Ранее ожидался значительный профицит в 2026 году, однако эти ожидания фактически разрушены.
Цены на нефть выросли, а грузы перепродаются почти по рекордным ценам — около 150 долларов за баррель. Это усиливает давление на потребителей и заставляет правительства вводить меры экономии горючего.
Спрос и предложение на рынке нефти
По данным МЭА, мировое предложение нефти в этом году сократится на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за ударов по энергетической инфраструктуре и фактического закрытия Ираном Ормузского пролива.
Это составляет примерно 1,5% мирового спроса и резко контрастирует с предварительными прогнозами:
- в прошлом месяце ожидался рост на 1,1 миллиона баррелей в сутки;
- в начале года — на 2,5 миллиона баррелей в сутки.
МЭА отмечает, что война с Ираном «коренным образом изменила» перспективы потребления нефти.
Теперь агентство прогнозирует падение спроса на 80 тыс. баррелей в сутки этого года, в то время как в марте ожидался рост на 640 тыс. баррелей.
Ключевым фактором остается ситуация в Ормузском проливе: возобновление поставок по нему — определяющий для стабилизации цен и рынка.
На этом фоне цены на нефть остаются волатильными. Во вторник фьючерсы на Brent торговались чуть ниже 99 долларов за баррель по состоянию на 10:26 по Гринвичу, снизившись на 0,6%.
Профицит под вопросом
МЭА все еще ожидает небольшой профицит на рынке в 2026 году, но значительно меньше, чем раньше:
- новый прогноз — 410 тыс. баррелей в сутки;
- предыдущий прогноз — 2,46 млн баррелей в сутки.
В то же время другие аналитики ожидают дефицита. По данным опроса Reuters, спрос может превысить предложение в среднем на 750 тыс. баррелей в день.
Наибольшее падение спроса со времен пандемии
Во втором квартале 2026 года спрос на нефть может сократиться на 1,5 миллиона баррелей в сутки — это самое большое падение со времен пандемии COVID-19.
Наибольшее сокращение потребления фиксируется:
- на Ближнем Востоке;
- в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Снижается спрос на нефть, сжиженный газ и реактивное топливо.
Сценарии развития событий
Потоки нефти, топлива и сжиженного газа через Ормузский пролив в начале апреля упали до 3,8 миллиона баррелей в сутки — против менее 20 миллионов в феврале до начала ударов США и Израиля по Ирану.
Базовый сценарий МЭА предполагает, что поставки частично возобновятся к середине года, хотя и не до довоенного уровня.
В то же время рассматривается и более негативный сценарий:
- сокращение запасов почти на 2 миллиарда баррелей;
- падение спроса в среднем на 5 миллионов баррелей в сутки со второго по четвертый квартал.
В МЭА подчеркивают, что геополитическая ситуация остается нестабильной, а перспективы продолжительного урегулирования конфликта пока неясны.
Именно поэтому агентство рассматривает сразу несколько сценариев развития событий, охватывающих широкий спектр возможных последствий для глобального рынка нефти.