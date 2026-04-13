Блокировка Ормузского пролива США может привести к росту цен на нефть

Цены на нефть могут резко возрасти до 140−150 долларов за баррель в случае, если США реализуют план морской блокады Ормузского пролива.

Об этом пишет Bloomberg.

Что предшествовало

11 апреля в Пакистане прошли мирные переговоры между США и Ираном о контроле над Ормузским проливом. Стороны не смогли достичь согласия, после чего Дональд Трамп заявил, что ВМС США будут блокировать Ормузский пролив.

Читайте также Летние путешествия под угрозой: в ЕС стремительно заканчивается авиатопливо

В понедельник, 13 апреля, нефть Brent превысила 103 доллара за баррель после провала переговоров.

В то же время США планируют начать блокаду судов, входящих или выходящих из иранских портов.

«Цифра, которую мы увидели сегодня утром — 103 доллара; рост на 8% - вовсе не отражает того, что может произойти, если США действительно решат ввести эту блокаду. Это действительно не имеет смысла. Цена должна составить 140−150 долларов», — отметил управляющий директор Onyx Capital Group Хорхе Монтепек.

Он также указал, что блокада США способна превратить региональный конфликт в потенциально глобальный с потерей поставок до 12 миллионов баррелей в день. Но трейдеры пока воспринимают этот сценарий как маловероятный, что объясняет относительно сдержанную реакцию цен.

Читайте также Дизель может подорожать до 100 грн за литр! Когда цены откатятся назад

Монтепеке резко раскритиковал действия США, назвав их «безумием» и наносящими наибольший удар странам Азии, Южного Тихого океана и регионам, зависимым от импорта нефти.

В то же время, если американский президент Дональд Трамп смягчит свои действия, цены на нефть могут оставаться на уровне около 100 долларов за баррель до конца года.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.