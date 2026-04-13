Блокировка Ормузского пролива США может привести к росту цен на нефть

Энергетика
Цены на нефть могут взлететь до $150 из-за США
Цены на нефть могут резко возрасти до 140−150 долларов за баррель в случае, если США реализуют план морской блокады Ормузского пролива.
Об этом пишет Bloomberg.

Что предшествовало

11 апреля в Пакистане прошли мирные переговоры между США и Ираном о контроле над Ормузским проливом. Стороны не смогли достичь согласия, после чего Дональд Трамп заявил, что ВМС США будут блокировать Ормузский пролив.
В понедельник, 13 апреля, нефть Brent превысила 103 доллара за баррель после провала переговоров.
В то же время США планируют начать блокаду судов, входящих или выходящих из иранских портов.
«Цифра, которую мы увидели сегодня утром — 103 доллара; рост на 8% - вовсе не отражает того, что может произойти, если США действительно решат ввести эту блокаду. Это действительно не имеет смысла. Цена должна составить 140−150 долларов», — отметил управляющий директор Onyx Capital Group Хорхе Монтепек.
Он также указал, что блокада США способна превратить региональный конфликт в потенциально глобальный с потерей поставок до 12 миллионов баррелей в день. Но трейдеры пока воспринимают этот сценарий как маловероятный, что объясняет относительно сдержанную реакцию цен.
Монтепеке резко раскритиковал действия США, назвав их «безумием» и наносящими наибольший удар странам Азии, Южного Тихого океана и регионам, зависимым от импорта нефти.
В то же время, если американский президент Дональд Трамп смягчит свои действия, цены на нефть могут оставаться на уровне около 100 долларов за баррель до конца года.
По материалам: УНІАН
УНІАН
