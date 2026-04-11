Место для вашей рекламы

Дизель может подорожать до 100 грн за литр! Когда цены откатятся назад

Эксперты прогнозируют удорожание солярки
Из-за войны на Ближнем Востоке в Украине выросли цены на бензин, газ и особенно дизель, который стал лидером этого кризиса. Если конфликт затянется, дизель может подорожать до 100 гривен за литр.
В новом видео на YouTube-канале Finance.ua разбираемся, почему горючее взлетело в цене.

Почему дизель стал лидером удорожания

Как пояснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире «Киев24», сейчас через Ормузский пролив не проходит около 20 миллионов баррелей нефти в день.
По его словам, если конфликт затянется, то цены на дизельное топливо в Украине могут подняться еще сильнее.
Омельченко прогнозирует, что уже через две недели цены на дизель могут подскочить до 100 гривен за литр. Бензин будет стоить меньше, но тоже будет дорожать.

Чего ждать в ближайшие дни

Эксперты уверяют, что дефицита горючего не ожидается — поставки остаются стабильными. Но в ближайшие две недели понижения цен не будет. Даже несмотря на то, что мировые цены на нефть и котировки газойля пошли вниз.
Основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин объясняет, что оптовые цены будут снижаться крайне постепенно. Трейдеры ввезли ресурс по высоким ценам и теперь пытаются продать его максимально дорого.
Тем не менее, если в регионе воцарится мир, цена нефти может снизиться до 70 долларов за баррель, хотя быстрого эффекта не будет. Странам Персидского залива понадобится время для восстановления инфраструктуры.
Поэтому даже при открытии пролива, цена в 70 долларов за баррель зафиксируется не ранее чем через три месяца. То есть ориентировочно летом.
🎬 Подробно о том, почему дизель вдруг стал дороже бензина — смотрите в видео:
Место для вашей рекламы
