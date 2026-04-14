Летние путешествия под угрозой: в ЕС стремительно заканчивается авиатопливо Сегодня 06:09 — Мир

В Европе назревает дефицит авиационного горючего: без новых поставок часть стран может остаться без него уже через 8−10 дней, а летний сезон авиаперелетов стоит под угрозой.

Как пишет издание Corriere della Sera , в ряде стран запасы керосина могут иссякнуть уже через 8−10 дней, а в целом имеющихся объемов — даже с учетом последних поставок из Персидского залива — может хватить лишь до второй-третьей декады мая.

Источники в европейских структурах отмечают, что только две страны имеют резервы на 90 дней, тогда как большинство не выдержит кризис дольше месяца. В отдельных государствах, в частности в Восточной Европе, ситуация еще более критическая — там запасы могут закончиться менее чем через две недели. Несмотря на это, официально проблему не комментируют.

Ситуацию усложняет зависимость Европы от импорта: около 43% авиационного горючего поступает из Персидского залива. Из-за перебоев с проходом танкеров в районе Ормузского пролива континент уже сталкивается с резким сокращением поставок в преддверии пикового сезона перевозок. В то же время европейские нефтеперерабатывающие заводы работают на грани возможностей, что исключает быстрое наращивание производства.

По данным издания, некоторые аэропорты уже вводят ограничения на заправку самолетов или отдают приоритет регулярным рейсам, отказываясь обслуживать частные. Внутренние коммуникации между поставщиками и авиакомпаниями также подтверждают рост напряженности с ресурсами.

Май может стать решающим: если новые поставки не поступят, страны начнут использовать стратегические резервы, после чего возможны ограничения или остановка поставок топлива в отдельных аэропортах. В Италии, по предварительным оценкам, запасов хватит на 30−60 дней, и, как заявил президент Assaeroporti Карло Боргомео, они гарантированы достаточно по меньшей мере до конца мая.

Дополнительным фактором риска стала логистика: даже в случае стабилизации ситуации в Ормузском проливе понадобятся недели, а для крупных танкеров — до двух месяцев, чтобы доставить топливо в Европу. К тому же перевозчики отмечают высокую стоимость страхования судов.

Пока единственной альтернативой для ЕС остаются поставки из США, однако их цена и условия пока неизвестны. В ближайшие дни в Брюсселе планируется оценить реальные объемы запасов и определить возможные шаги по смягчению кризиса, в частности механизмы распределения топлива между странами.

УНІАН

