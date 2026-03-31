0 800 307 555
ру
Мировые авиакомпании повышают тарифы и сокращают мощности

Мир
25
Мировые авиакомпании начали повышать тарифы и сокращать мощности, чтобы справиться с внезапным ростом цен на нефть, но способность отрасли оставаться прибыльной может зависеть от того, откажутся ли потребители от полетов, поскольку расходы на бензин угрожают бюджетам домохозяйств.
Об этом пишет reuters.
К началу прошлого месяца конфликта между США и Израилем с Ираном авиационная отрасль прогнозировала рекордную прибыль в размере 41 миллиарда долларов в 2026 году, но удвоение цен на реактивное топливо поставило это под угрозу и заставило перевозчиков пересмотреть свои сети и стратегии.
Перевозчики, начиная от United Airlines в Air New Zealand, и скандинавская SAS объявила о сокращении пропускной способности и повышении цен, в то время как другие ввели топливные надбавки.
«Авиакомпании сталкиваются с экзистенциальным вызовом», — сказал Ригас Доганис, когда-то возглавлявший бывшего национального перевозчика Греции Olympic Airways.
«Им придется снизить тарифы, чтобы стимулировать ослабление спроса, тогда как более высокие расходы на топливо будут побуждать их к повышению тарифов. Идеальный шторм», — сказал Доганис, который сейчас возглавляет лондонскую консалтинговую фирму Airline Management Group.
В прошлом году отрасль сообщила о рекордном мировом пассажиропотоке, который возобновился примерно на 9% по сравнению с допандемийным уровнем, даже несмотря на постоянные проблемы с цепью поставок, которые повлияли на поставки новых самолетов.

У кого самые большие проблемы

Больше всего трудностей испытывают лоукост-перевозчики, учитывая, что их пассажиры более чувствительны к цене, чем корпоративные клиенты и состоятельные потребители.

Нефтяной шок

Ближневосточный конфликт — четвертый нефтяной шок для авиационной отрасли с начала века.
Один был в 2007—2008 годах, до того, как мировой финансовый кризис снизил спрос, другой — после Арабской весны примерно в 2011 году, и третий — после того, как вспыхнула война между россией и Украиной в 2022 году.
Ден Тейлор, руководитель консалтингового отдела авиационной консалтинговой фирмы IBA, заявил, что ожидается, что нынешний нефтяной шок увеличит разрыв между финансово сильными и более слабыми авиакомпаниями.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авиалинии
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems