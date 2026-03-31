Мировые авиакомпании повышают тарифы и сокращают мощности Сегодня 08:33 — Мир

Мировые авиакомпании начали повышать тарифы и сокращать мощности, чтобы справиться с внезапным ростом цен на нефть, но способность отрасли оставаться прибыльной может зависеть от того, откажутся ли потребители от полетов, поскольку расходы на бензин угрожают бюджетам домохозяйств.

Об этом пишет reuters

К началу прошлого месяца конфликта между США и Израилем с Ираном авиационная отрасль прогнозировала рекордную прибыль в размере 41 миллиарда долларов в 2026 году, но удвоение цен на реактивное топливо поставило это под угрозу и заставило перевозчиков пересмотреть свои сети и стратегии.

Перевозчики, начиная от United Airlines в Air New Zealand, и скандинавская SAS объявила о сокращении пропускной способности и повышении цен, в то время как другие ввели топливные надбавки.

«Авиакомпании сталкиваются с экзистенциальным вызовом», — сказал Ригас Доганис, когда-то возглавлявший бывшего национального перевозчика Греции Olympic Airways.

«Им придется снизить тарифы, чтобы стимулировать ослабление спроса, тогда как более высокие расходы на топливо будут побуждать их к повышению тарифов. Идеальный шторм», — сказал Доганис, который сейчас возглавляет лондонскую консалтинговую фирму Airline Management Group.

В прошлом году отрасль сообщила о рекордном мировом пассажиропотоке, который возобновился примерно на 9% по сравнению с допандемийным уровнем, даже несмотря на постоянные проблемы с цепью поставок, которые повлияли на поставки новых самолетов.

У кого самые большие проблемы

Больше всего трудностей испытывают лоукост-перевозчики, учитывая, что их пассажиры более чувствительны к цене, чем корпоративные клиенты и состоятельные потребители.

Нефтяной шок

Ближневосточный конфликт — четвертый нефтяной шок для авиационной отрасли с начала века.

Один был в 2007—2008 годах, до того, как мировой финансовый кризис снизил спрос, другой — после Арабской весны примерно в 2011 году, и третий — после того, как вспыхнула война между россией и Украиной в 2022 году.

Ден Тейлор, руководитель консалтингового отдела авиационной консалтинговой фирмы IBA, заявил, что ожидается, что нынешний нефтяной шок увеличит разрыв между финансово сильными и более слабыми авиакомпаниями.

