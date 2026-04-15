0 800 307 555
ЕС инвестирует более миллиарда в 57 оборонных проектов, в том числе с участием Украины

Казна и Политика
По результатам конкурсов, проведенных в 2025 году, Европейский Союз выделит 1,07 млрд евро на реализацию 57 новых проектов в рамках Европейского оборонного фонда, в которых будут участвовать и украинские компании.
Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии, передает «Европейская правда».
Евросоюз выделяет 1 миллиард евро на 57 проектов безопасности, в некоторых из них принимает участие Украина.
«После оценки конкурсов 2025 года в рамках Европейского оборонного фонда Европейская комиссия инвестирует 1,07 млрд евро в 57 новых проектов», — сообщили в Еврокомиссии.
Указанные проекты охватывают широкий спектр критически важных оборонных секторов, включая искусственный интеллект, киберзащиту, дроны и системы противодействия дронам.

Интеграция Украины в оборонную базу ЕС

Проекты привлекают 634 компании из 26 государств-членов ЕС и Норвегии. При поддержке Офиса инноваций ЕС в сфере обороны в Киеве стало возможным привлечь украинских партнеров к выполнению некоторых проектов.
«ЕС углубляет сотрудничество с украинской оборонной промышленностью. Это партнерство направлено на лучшую интеграцию Украины в европейскую промышленную базу. Одна из ключевых инициатив, проект STRATUS, разработает киберзащитную систему на базе ИИ для роев дронов. К нему привлечен украинский субподрядчик, который обеспечит для проекта прямых преимуществ от опыта на поле боя», — рассказали европейские чиновники.

Флагманские инициативы

Инвестиции поддержат цели, определенные в Дорожной карте оборонной готовности ЕС к 2030 году, и обеспечат необходимое финансирование для четырех основных флагманских оборонных инициатив ЕС:
  • Европейской инициативы по противодействию дронам;
  • Восточный фланг;
  • Европейский воздушный щит;
  • Европейский космический щит.
Для привлечения новых талантов несколько проектов, сосредоточенных на массовом производстве доступных боеприпасов для дронов, запустят субконкурсы для стартапов и малых и средних предприятий. Эти компании могут получить до 60 тысяч евро каждая.
«Украинские субъекты также могут подавать заявки», — говорят в Еврокомиссии.
Сообщается, что 675 млн евро поддержат 32 инициативы по развитию потенциала, а 332 млн евро пойдут на 25 исследовательских проектов.
Соответствующие грантовые соглашения планируется подписать до конца 2026 года.
По материалам:
Європейська правда
Также по теме
Также по теме
