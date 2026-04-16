0 800 307 555
ру
В россии национализировали 32 стратегических предприятия за год

Мир
14
В россии за 2025 год государство получило контроль над 32 стратегическими предприятиями общей стоимостью около 2,5 триллиона рублей.
Власти заявляют, что процесс национализации будет продолжаться и дальше, пишут росСМИ.

Передача активов в госсобственность

В россии продолжается масштабная передача бизнеса в собственность государства. Генеральный прокурор Александр Гуцан заявил, что только за 2025 год в госсобственность перешли активы 32 стратегических предприятий на сумму около 2,5 триллиона рублей.
Он уточнил, что речь идет о компаниях из нефтяной и газовой отраслей, а также об объектах портовой и транспортной инфраструктуры. По словам генпрокурора, причиной стали действия владельцев, которые, по мнению российских властей, вредили государственным интересам.
«Их иностранные собственники действовали в ущерб интересам россии, выводили дивиденды за границу, уклонялись от уплаты налогов и увеличивали долги», — заявил Гуцан. Также он добавил, что некоторые компании якобы «спонсировали ВСУ и другую антироссийскую деятельность».
Генпрокурор прямо дал понять, что на этом процесс не остановится.
Ранее он докладывал владимиру путину, что объем изъятых активов достиг 4 трлн рублей. За последний год этот показатель существенно вырос. Бывший генеральный прокурор Игорь Краснов ранее оценивал объем национализированного имущества в 2,4 трлн. рублей.
По данным Росимущества, по состоянию на середину марта в стране национализировано 805 компаний. В ведомстве отмечают, что количество таких активов продолжает расти.
По материалам:
ua.news
россия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems