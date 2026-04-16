В россии национализировали 32 стратегических предприятия за год Сегодня 07:35 — Мир

В россии за 2025 год государство получило контроль над 32 стратегическими предприятиями общей стоимостью около 2,5 триллиона рублей.

Власти заявляют, что процесс национализации будет продолжаться и дальше, пишут росСМИ.

Передача активов в госсобственность

В россии продолжается масштабная передача бизнеса в собственность государства. Генеральный прокурор Александр Гуцан заявил, что только за 2025 год в госсобственность перешли активы 32 стратегических предприятий на сумму около 2,5 триллиона рублей.

Он уточнил, что речь идет о компаниях из нефтяной и газовой отраслей, а также об объектах портовой и транспортной инфраструктуры. По словам генпрокурора, причиной стали действия владельцев, которые, по мнению российских властей, вредили государственным интересам.

«Их иностранные собственники действовали в ущерб интересам россии, выводили дивиденды за границу, уклонялись от уплаты налогов и увеличивали долги», — заявил Гуцан. Также он добавил, что некоторые компании якобы «спонсировали ВСУ и другую антироссийскую деятельность».

Генпрокурор прямо дал понять, что на этом процесс не остановится.

Ранее он докладывал владимиру путину, что объем изъятых активов достиг 4 трлн рублей. За последний год этот показатель существенно вырос. Бывший генеральный прокурор Игорь Краснов ранее оценивал объем национализированного имущества в 2,4 трлн. рублей.

По данным Росимущества, по состоянию на середину марта в стране национализировано 805 компаний. В ведомстве отмечают, что количество таких активов продолжает расти.

