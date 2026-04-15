россия потратила $130 миллиардов на обход санкций — разведка

Санкции против россии
Служба безопасности Латвии (SAB) обнародовала оценки, согласно которым россия в 2022—2025 годах потратила около 130 млрд долларов на обход международных санкций. Речь идет о закупке запрещенных товаров через третьи страны и перестройке логистических цепей.
Об этом сообщила служба внешней разведки Украины.

Сколько стоят санкции россии

По данным латвийской разведки, дополнительные расходы россии составили в среднем 32,5 млрд долларов ежегодно. Эти средства направлялись на импорт продукции, которую раньше покупали непосредственно на Западе по более низким ценам.
Внутренние оценки российских институтов свидетельствуют, что к 2030 году ущерб от санкций может возрасти еще как минимум на 136 млрд долларов. При этом общее сокращение внешней торговли оценивается в 175,5 млрд долларов.
В SAB отмечают, что эти цифры могут быть занижены, поскольку не учитывают косвенные эффекты — рост расходов на логистику, падение рентабельности бизнеса и потери бюджетных поступлений.

Падение экспорта и утрата рынков

Санкции уже оказали существенное влияние на экспорт ключевых товаров:
  • железная руда — сокращение на 40%;
  • черные металлы — на 20%;
  • химическая продукция — на 35%;
  • древесина и целлюлоза — на 50%.
Российские аналитики признают, что восстановить эти рынки в ближайшие пять лет будет сложно.
Отдельным фактором стало прекращение торговли с ЕС, что привело к потерям около 70 млрд долларов. В то же время, вторичные санкции снижают готовность других стран активно сотрудничать с россией — в частности Китай, Индия и Турция все более осторожно подходят к торговым операциям.
В латвийской разведке подчеркивают, что санкции ограничивают финансовые и технологические возможности россии, усложняя финансирование войны и перевооружение. В то же время, по их оценке, ослабление ограничений может привести к усилению военного потенциала страны.
Светлана Вышковская
