Мерц анонсировал новые санкции против россии

ЕС готовит 20-й пакет санкций против россии
В Европе планируют обсудить оперативные решения по внедрению 20-го пакета санкций против россии, чтобы усилить давление на москву. у россии нет шансов на победу.
Об этом в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Давление на россию

«Чтобы пересохли источники финансирования войны в россии, мы планируем новые меры против теневого флота. И также мы сотрудничаем со странами Ближнего Востока. Чтобы увеличить их возможности обороны», — подчеркнул канцлер.

Переговоры и условия мира

Он отметил, что обсудил с украинской стороной вопрос завершения войны. Вместе с тем, политик повторил свое требование о том, что война в Украине должна завершиться за столом переговоров.
«Мы хотим длительного мира, Украина к этому готова. Но Украина никогда не согласится на диктат мира, при котором москва сможет добиться выполнения своих максимальных требований. А мы никогда не согласимся на ослабление ЕС и НАТО… Это четкий сигнал в сторону россии. Мы будем и дальше поддерживать Украину. россия должна поскорее закончить эту войну. у россии нет шансов победить в этой войне», — заявил Мерц.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Фридрих Мерц считает необходимым работать над возвращением на Родину молодых украинских мужчин из Германии. Он отметил поддержку усилий Украины по уменьшению количества украинских мужчин призывного возраста, покидающих страну. «Это важно для обеспечения обороноспособности, социальной сплоченности и восстановления. Нам нужен быстрый, ощутимый прогресс в этом вопросе. Это тоже отвечает интересам обеих сторон», — подчеркнул он.
