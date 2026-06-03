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Новое правительство Венгрии сняло вето на выплаты за военную помощь Украине

Мир
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Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр
Новое правительство Венгрии начало менять политику предыдущей власти в отношении Украины. Одним из первых шагов стало снятие блокировки механизма частичной компенсации странам ЕС за поставку вооружения Украине. Это решение может открыть доступ к миллиардам евро возмещений в рамках Европейского фонда мира.
Об этом сообщает Politico.
Правительство премьер-министра Петера Мадяра отменило вето, которое в течение двух лет удерживала предыдущая власть во главе с Виктором Орбаном. Об изменении позиции Будапешта было объявлено 2 июня на заседании Комитета по вопросам политики и безопасности ЕС, координирующего вопросы безопасности и обороны.
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Изменение позиции Будапешта является частью более широкой политики нового правительства, направленной на перезагрузку отношений с Европейским Союзом, НАТО и Украиной.
После отмены венгерского вето ЕС сможет приступить к выплате 6,6 млрд евро компенсаций. Ожидается, что в дальнейшем будут разблокированы и другие денежные средства.

Что такое Европейский фонд мира

EPF — это внебюджетный механизм финансирования ЕС, который компенсирует странам-членам около 40% стоимости вооружений, переданных Украине из национальных запасов.
Поскольку решения относительно фонда принимаются единогласно, Венгрия имела возможность блокировать выплаты посредством процедур внешнеполитического согласования в ЕС. В результате накопился объем невыплаченных компенсаций более чем на 40 млрд евро. Поэтому Европейскому Союзу приходилось искать альтернативные механизмы для обеспечения непрерывных поставок оружия и боеприпасов Украине.

Венгрия договорилась о размораживании денег ЕС

В конце прошлой недели Венгрия достигла договоренности с Европейской комиссией по разблокированию 16,4 млрд евро замороженных средств ЕС, которые должны поступить стране в ближайшие месяцы.
Кроме того, Будапешт начал переговоры с Украиной по поводу прав венгерского национального меньшинства и прекратил блокирование кредитной программы ЕС для Украины объемом 90 млрд евро.
Также венгерские власти сигнализировали о готовности отказаться от многолетних возражений по поводу вступления Украины в Европейский Союз.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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