0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько получают ІТ-специалисты в Nvidia

Мир
26
Штаб-квартира Nvidia в Санта-Кларе
Штаб-квартира Nvidia в Санта-Кларе
Хотя Nvidia публично не раскрывает все данные о зарплатах, федеральные отчеты по найму иностранцев открывают завесу над тем, сколько платит ІТ-специалистам один из крупнейших работодателей в области ИИ.
Из-за усиления иммиграционного контроля за каденцией Трампа технологические гиганты стали реже спонсировать рабочие визы H-1B, поэтому общий тренд найма иностранцев пошел на убыль. Однако официальные данные наглядно демонстрируют: Nvidia не жалеет денег на ІТ-таланты из-за границы.
Согласно федеральным данным, в течение первых двух кварталов 2026 года Nvidia получила сертификацию примерно на 1200 позиций по визе H-1B. Это больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, когда было одобрено около 1000 сертификаций, сообщает Business Insider.
Место для вашей рекламы
Согласно федеральным данным о найме по визе H-1B, базовый оклад инженеров-программистов может достигать $391 000, а научных сотрудников — $356 500.
В то же время, менеджеры и директора также получают высокие компенсации. В частности, продакт-менеджеры могут зарабатывать до $379 500, руководители отделов аппаратной инженерии — до $368 000, а директора — вплоть до $488 750.
Ведущие технические специалисты, например главные инженеры по системному ПО или заслуженные инженеры по ИИ-алгоритмам, также приносят домой более $400 000 только базового оклада.

Зарплаты исследователей искусственного интеллекта

Научный сотрудник: от $104 000 до $356 500.
Ведущий научный сотрудник: от $272 000 до $431 250.
Старший научный сотрудник: от $134 971 до $356 500.

Зарплаты архитекторов

  • Архитектор: от $131 362 до $356 500
  • Главный архитектор: от $248 000 до $425 500
  • Старший архитектор: от $148 000 до $356 500
  • Архитектор решений: от $139 235 до $356 500

Зарплаты инженеров чипов

  • ASIC-инженер: от $136 000 до $368 000
  • Инженер аппаратного обеспечения: от $96 000 до $310 500
  • Инженер по разработке продуктов: от $131 362 до $322 000
  • Старший ASIC-инженер: от $163 925 до $310 500
  • Старший инженер по проектированию схем смешанных сигналов: от $163 494 до $310 500
  • Старший инженер по физическому проектированию микросхем: от $160 481 до $310 500
  • Старший инженер по верификации/тестированию: от $135 907 до $310 500
  • Инженер по проектированию систем: от $157 857 до $322 000
  • Инженер по тестированию: от $128 000 до $287 500
  • Инженер по верификации/тестированию: от $119 184 до $310 500

Зарплаты инженеров инфраструктуры и программного обеспечения

  • DevOps-инженер: от $144 000 до $333 500
  • Ведущий инженер по ИИ алгоритмов: от $308 000 до $471 500
  • Главный инженер-программист: от $264 514 до $425 500
  • Главный инженер по системному ПО: от $272 000 до $431 250
  • Старший инженер сетевой инфраструктуры: от $136 000 до $333 500
  • Старший инженер-программист: от $139 152 до $356 500
  • Старший инженер по системному ПО (Senior Systems Software Engineer): от $139 152 до $356 500
  • Инженер-программист: от $108 000 до $391 000
  • Инженер по системному ПО: от $131 997 до $287 500

Зарплаты менеджеров и директоров

  • Директор по архитектуре: от $320 000 до $488 750
  • Директор по привлечению разработчиков: от $308 000 до $471 500
  • Директор по аппаратной инженерии: от $284 000 до $431 250
  • Руководитель отдела аппаратной инженерии: от $196 000 до $368 000
  • Продакт-менеджер: от $198 702 до $379 500
  • Программный менеджер: от $161 034 до $322 000
  • Старший руководитель отдела системного ПО: от $272 000 до $431 250
  • Директор по разработке программного обеспечения: от $388 918 до $471 500
  • Руководитель отдела системного ПО: от $184 000 до $356 500
По материалам:
dev.ua
ЗарплатаITNvidia
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems