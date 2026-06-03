Сколько получают ІТ-специалисты в Nvidia Сегодня 06:34 — Мир

Штаб-квартира Nvidia в Санта-Кларе

Хотя Nvidia публично не раскрывает все данные о зарплатах, федеральные отчеты по найму иностранцев открывают завесу над тем, сколько платит ІТ-специалистам один из крупнейших работодателей в области ИИ.

Из-за усиления иммиграционного контроля за каденцией Трампа технологические гиганты стали реже спонсировать рабочие визы H-1B, поэтому общий тренд найма иностранцев пошел на убыль. Однако официальные данные наглядно демонстрируют: Nvidia не жалеет денег на ІТ-таланты из-за границы.

Согласно федеральным данным, в течение первых двух кварталов 2026 года Nvidia получила сертификацию примерно на 1200 позиций по визе H-1B. Это больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, когда было одобрено около 1000 сертификаций, сообщает Business Insider.

Согласно федеральным данным о найме по визе H-1B, базовый оклад инженеров-программистов может достигать $391 000, а научных сотрудников — $356 500.

В то же время, менеджеры и директора также получают высокие компенсации. В частности, продакт-менеджеры могут зарабатывать до $379 500, руководители отделов аппаратной инженерии — до $368 000, а директора — вплоть до $488 750.

Ведущие технические специалисты, например главные инженеры по системному ПО или заслуженные инженеры по ИИ-алгоритмам, также приносят домой более $400 000 только базового оклада.

Зарплаты исследователей искусственного интеллекта

Научный сотрудник: от $104 000 до $356 500.

Ведущий научный сотрудник: от $272 000 до $431 250.

Старший научный сотрудник: от $134 971 до $356 500.

Зарплаты архитекторов

Архитектор: от $131 362 до $356 500

Главный архитектор: от $248 000 до $425 500

Старший архитектор: от $148 000 до $356 500

Архитектор решений: от $139 235 до $356 500

Зарплаты инженеров чипов

ASIC-инженер: от $136 000 до $368 000

Инженер аппаратного обеспечения: от $96 000 до $310 500

Инженер по разработке продуктов: от $131 362 до $322 000

Старший ASIC-инженер: от $163 925 до $310 500

Старший инженер по проектированию схем смешанных сигналов: от $163 494 до $310 500

Старший инженер по физическому проектированию микросхем: от $160 481 до $310 500

Старший инженер по верификации/тестированию: от $135 907 до $310 500

Инженер по проектированию систем: от $157 857 до $322 000

Инженер по тестированию: от $128 000 до $287 500

Инженер по верификации/тестированию: от $119 184 до $310 500

Зарплаты инженеров инфраструктуры и программного обеспечения

DevOps-инженер: от $144 000 до $333 500

Ведущий инженер по ИИ алгоритмов: от $308 000 до $471 500

Главный инженер-программист: от $264 514 до $425 500

Главный инженер по системному ПО: от $272 000 до $431 250

Старший инженер сетевой инфраструктуры: от $136 000 до $333 500

Старший инженер-программист: от $139 152 до $356 500

Старший инженер по системному ПО (Senior Systems Software Engineer): от $139 152 до $356 500

Инженер-программист: от $108 000 до $391 000

Инженер по системному ПО: от $131 997 до $287 500

Зарплаты менеджеров и директоров

Директор по архитектуре: от $320 000 до $488 750

Директор по привлечению разработчиков: от $308 000 до $471 500

Директор по аппаратной инженерии: от $284 000 до $431 250

Руководитель отдела аппаратной инженерии: от $196 000 до $368 000

Продакт-менеджер: от $198 702 до $379 500

Программный менеджер: от $161 034 до $322 000

Старший руководитель отдела системного ПО: от $272 000 до $431 250

Директор по разработке программного обеспечения: от $388 918 до $471 500

Руководитель отдела системного ПО: от $184 000 до $356 500

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