Сколько получают ІТ-специалисты в Nvidia
Зарплаты исследователей искусственного интеллекта
Зарплаты архитекторов
- Архитектор: от $131 362 до $356 500
- Главный архитектор: от $248 000 до $425 500
- Старший архитектор: от $148 000 до $356 500
- Архитектор решений: от $139 235 до $356 500
Зарплаты инженеров чипов
- ASIC-инженер: от $136 000 до $368 000
- Инженер аппаратного обеспечения: от $96 000 до $310 500
- Инженер по разработке продуктов: от $131 362 до $322 000
- Старший ASIC-инженер: от $163 925 до $310 500
- Старший инженер по проектированию схем смешанных сигналов: от $163 494 до $310 500
- Старший инженер по физическому проектированию микросхем: от $160 481 до $310 500
- Старший инженер по верификации/тестированию: от $135 907 до $310 500
- Инженер по проектированию систем: от $157 857 до $322 000
- Инженер по тестированию: от $128 000 до $287 500
- Инженер по верификации/тестированию: от $119 184 до $310 500
Зарплаты инженеров инфраструктуры и программного обеспечения
- DevOps-инженер: от $144 000 до $333 500
- Ведущий инженер по ИИ алгоритмов: от $308 000 до $471 500
- Главный инженер-программист: от $264 514 до $425 500
- Главный инженер по системному ПО: от $272 000 до $431 250
- Старший инженер сетевой инфраструктуры: от $136 000 до $333 500
- Старший инженер-программист: от $139 152 до $356 500
- Старший инженер по системному ПО (Senior Systems Software Engineer): от $139 152 до $356 500
- Инженер-программист: от $108 000 до $391 000
- Инженер по системному ПО: от $131 997 до $287 500
Зарплаты менеджеров и директоров
- Директор по архитектуре: от $320 000 до $488 750
- Директор по привлечению разработчиков: от $308 000 до $471 500
- Директор по аппаратной инженерии: от $284 000 до $431 250
- Руководитель отдела аппаратной инженерии: от $196 000 до $368 000
- Продакт-менеджер: от $198 702 до $379 500
- Программный менеджер: от $161 034 до $322 000
- Старший руководитель отдела системного ПО: от $272 000 до $431 250
- Директор по разработке программного обеспечения: от $388 918 до $471 500
- Руководитель отдела системного ПО: от $184 000 до $356 500
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