В Германии безработных втрое больше, чем вакансий Сегодня 09:14 — Мир

Активнее всего персонал сокращают предприятия химической и автомобильной промышленности.

Количество безработных в Германии в 2026 году примерно в три раза превышает число доступных вакансий. Кроме того, количество компаний, планирующих сокращение персонала, превышает количество тех, кто намерен нанимать новых работников.

Об этом пишет Ausnews.de.

С начала полномасштабной войны россии против Украины экономика Германии не демонстрирует устойчивого роста. Инфляция долгое время опережала темпы роста заработных плат, что отрицательно повлияло на потребительский спрос. Покупательная способность населения до сих пор не вернулась к уровню, который был до пандемии COVID-19.

Вакансий намного меньше, чем искателей работы

По официальным данным, в апреле в Германии насчитывалось 641,2 тыс. зарегистрированных вакансий. Это на 1% больше, чем в марте, но на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Однако эти данные охватывают только вакансии, официально заявленные работодателями.

По оценкам Института исследований рынка труда и профессий (IAB), проводящего собственные опросы компаний, в конце 2025 года в стране было около 1,26 млн вакансий. В то же время, последние тенденции свидетельствуют о дальнейшем сокращении спроса на работников.

В частности, платформа Indeed зафиксировала сокращение количества опубликованных вакансий на 5,6%.

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Дополнительным фактором является так называемый скрытый резерв — люди, которые хотели бы работать, но в силу личных обстоятельств пока не ищут работу. В общей сложности более 3 млн официально безработных и 3,665 млн человек с неполной занятостью приходится чуть более 1 млн вакансий.

Таким образом, количество людей, ищущих работу, примерно втрое превышает количество доступных рабочих мест. Это свидетельствует о существенном дисбалансе на немецком рынке труда и ограниченных возможностях для быстрого снижения безработицы.

Компании стали несколько оптимистичнее

Опросы предприятий свидетельствуют, что темпы сокращения рабочих мест могут замедляться. Индекс занятости Ifo в мае вырос до 93,9 пункта против 91,4 пункта в апреле. Это свидетельствует об улучшении ожиданий бизнеса относительно рынка труда.

Главный статистик Института Ifo Клаус Вольрабе отметил, что планы по найму персонала стали менее жесткими. В то же время большинство компаний продолжают склоняться к сокращению работников, а не к расширению штата.

Где наблюдается больше всего сокращений

Активнее всего персонал сокращают предприятия химической и автомобильной промышленности.

Сложной остается ситуация в оптовой и розничной торговле, логистике и туристической отрасли.

В строительном секторе ситуация в последние месяцы существенно не меняется.

Определенное улучшение наблюдается только в сфере услуг, где снова растет спрос на работников. Больше всего работодатели ищут юристов и налоговых консультантов.

Руководитель отдела экономических исследований Ifo Тимо Вольмерсгойзер подчеркнул, что количество компаний, планирующих сокращение персонала, все еще превышает количество тех, кто намерен нанимать новых работников.

Уровень безработицы

По данным Федерального агентства труда Германии, в апреле официальное количество безработных сократилось на 13 тыс. человек и превысило 3 млн. После корректировки на сезонные факторы безработица фактически выросла на 20 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 6,4%, практически не изменившись по сравнению с предыдущими месяцами. В годовом исчислении количество безработных увеличилось на 77 тыс. человек.

Реальное количество людей без работы выше официальных данных

Официальная статистика не учитывает часть людей, фактически не имеющих работы. В частности, речь идет о тех, кто:

находится на больничном;

участвует в программах центров занятости;

проходит переквалификацию;

старше 58 лет и длительное время не получает предложений работы.

Для более широкой оценки ситуации Федеральное агентство труда использует показатель неполной занятости (Unterbeschäftigung).

В апреле количество таких лиц возросло на 12 тыс. по сравнению с мартом и достигло 3,665 млн. Это на 18 тыс. больше, чем годом ранее.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Германии к категории с очень низкими доходами принадлежит примерно каждый пятый житель страны, включая значительную часть пенсионеров. Около половины населения находятся в диапазоне средних, низких и очень низких доходов. Согласно опубликованным данным, в 2026 году доходы в Германии условно делятся на следующие категории:

сверхбогатые — от 24 608 евро в месяц (1% населения);

наиболее высокооплачиваемые — от 9 291 евро в месяц;

высокооплачиваемые — от 6 530 евро в месяц (20%);

относительно хорошо обеспеченные — от 4 540 евро в месяц;

среднеоплачиваемые — до 3 724 евро в месяц;

низкооплачиваемые — до 3 381 евро в месяц;

очень низкий доход — менее 1538 евро в месяц.

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