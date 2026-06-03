Отдых на море: 8 доступных направлений на 2026 год Сегодня 08:06 — Мир

Бари, Италия

Лето традиционно остается сезоном отпусков и путешествий. Многие украинцы уже планируют отдых у моря и ищут направления, сочетающие комфортные условия, интересные локации и доступные цены. Со ссылкой на УНИАН.Туризм делимся подборкой направлений для летнего отпуска на море.

От бюджетных курортов до средиземноморской классики

Аликанте, Испания

В отличие от Барселоны или Майорки, Аликанте пока не страдает от чрезмерного наплыва туристов. Курорт предлагает широкие песчаные пляжи, морепродукты, исторический центр и маршруты для активного отдыха.

Дополнительное преимущество — большое украинская община, поэтому во многих отелях и заведениях можно рассчитывать на сервис, адаптированный к потребностям украинцев.

В середине июня двухместные номера с общей ванной комнатой неподалеку от пляжа стоят от 3 500 грн за ночь, а более комфортные варианты — от 5 000 грн. До города можно добраться рейсами Ryanair, Wizz Air и SkyUp из соседних с Украиной стран.

Бари, Италия

Бари часто остается в тени популярных туристических центров Италии, хотя располагает всеми составляющими для комфортного отпуска. Здесь сочетаются морское побережье, историческая архитектура, насыщенная вечерняя жизнь и известная апулийская кухня.

Из города удобно путешествовать в Альберобелло, Полиньяно-а-Маре, Матеру и другие известные локации юга Италии.

Цены на двухместные апартаменты стартуют от 3 500 грн за ночь, а более комфортные варианты — от 4 000−4 500 грн. Авиасообщение обеспечивают Ryanair и Wizz Air.

Алачаты, Турция

Курорт на побережье Эгейского моря менее известен украинцам, чем Анталия или Бодрум. В то же время, Алачаты давно пользуется популярностью среди турецких знаменитостей и туристов из Западной Европы.

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Город привлекает атмосферой старинных улочек, греческим колоритом и пляжами, подходящими как для семейного отдыха, так и для виндсерфинга.

Стоимость проживания в бутик-отелях начинается от 3 000 грн за ночь, а у моря — от 3 700 грн. Удобнее всего добираться через Измир.

Констанца, Румыния

Румынское побережье Черного моря часто остается без внимания украинских туристов. В то же время Констанца предлагает хорошо обустроенные пляжи, прогулочные набережные и исторический центр с разнообразной архитектурой.

Среди преимуществ — доступные цены. В июне двухместные номера или апартаменты недалеко от пляжа можно найти от 1 700 грн за ночь.

Добираться удобнее всего через Бухарест, откуда в Констанцу курсируют поезда.

Курорты для тех, кто хочет увидеть больше

Тиват, Черногория

Тиват часто выбирают путешественники, которые не хотят ограничиваться только пляжным отдыхом. Отсюда легко добраться до Котора, Будвы, небольших рыболовных городков и национальных парков.

Апартаменты недалеко от моря стоят от 2 000 грн за ночь, а номера с видом на побережье — от 4 000 грн.

Кашкайш, Португалия

В 40 минутах езды от Лиссабона расположен Кашкайш — курортный город с исторической застройкой, дворцами, пляжами и знаменитой природной достопримечательностью Boca do Inferno.

Бюджетным это направление назвать сложно, однако двухместные номера во второй половине июня можно найти от 3000 грн за ночь.

Крит, Греция

Самый большой греческий остров подходит как для пляжного отдыха, так и для знакомства с историей страны. Здесь сочетаются старинные достопримечательности, живописные ландшафты и развитая туристическая инфраструктура.

На менее популярных курортах Крита двухместные номера в июне доступны от 1600 грн за ночь. Также туристам предлагают большой выбор пакетных туров.

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Для любителей теплого моря и дайвинга

Марса-Алам, Египет

Марса-Алам считается одним из самых спокойных курортов Египта. Летом здесь меньше туристов, чем в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе, а местное побережье особенно ценят любители дайвинга и снорклинга.

Большинство отелей работают в формате крупных курортных комплексов с собственной инфраструктурой. Выгоднее всего покупать пакетный тур: недельный отдых для двоих в четырехзвездочном отеле стоит от 55 000 грн.

Тем, кто хочет сэкономить, советуют рассмотреть поездку в конце сентября или в октябре, когда жара падает, а цены снижаются.

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