Где бюджетно отдохнуть в Украине летом 2026 года

Домик в горах
В условиях полномасштабной войны большинство украинцев не могут уехать в отпуск за границу, поэтому ищут варианты отдыха в Украине. Со ссылкой на Униан рассказываем о семи направлениях в Украине, где можно относительно недорого отдохнуть летом 2026 года.
В подборке — карпатские села, курортные городки и локации с термальными бассейнами, где можно найти покой, красивые виды и жилье без заоблачных цен.

Татаров

Небольшое село в Ивано-Франковской области, расположенное между Яремче и Буковелем. Здесь гораздо спокойнее, чем на популярных курортах, а вокруг — горы, леса и река Прут.
До Татарова можно доехать прямым поездом из Киева или автобусом из Ивано-Франковска.
Что следует знать:
  • подойдет для тихого отдыха и хайкинга;
  • можно путешествовать по окрестностям на авто;
  • бюджетные усадьбы с номерами для двоих можно забронировать по цене от 1000 грн за ночь;
  • номера в комфортных отелях с бассейнами — от 2500 грн.

Верховина

Один из самых высоких поселков Карпат, расположенный на берегах Черного Черемоша. Верховина привлекает не только природой, но и гуцульской культурой.
Здесь работают:
  • музей «Тени забытых предков»;
  • музей гуцульского быта;
  • этнографические экспозиции
Цены:
  • самые дешевые варианты бюджетного жилья — от 1000 грн за ночь;
  • современные коттеджи — от 3800 грн за ночь.

Сколе

Небольшой город на Львовщине, который называют «воротами в Карпаты». Сколе пока не такой туристический, как соседнее Славское, поэтому здесь меньше людей и более спокойная атмосфера.
Достоинства:
  • рядом нацпарк «Сколевские Бескиды»;
  • есть прямые поезда;
  • удобно ездить в Славское, Львов или Мукачево;
  • в городе есть дворец, магазины и базовая инфраструктура.
Стоимость проживания:
  • скромные усадьбы — от 700 грн за ночь;
  • современные эко-дома — от 3600 грн.
Сходница

Курортный поселок на Львовщине, известный минеральными водами и большим количеством пешеходных маршрутов.
Вблизи можно посетить:
  • Тустань;
  • Ямельнические скалы;
  • водопад Сопит;
  • Оровский хребет;
  • башню «Тюхов Дил».
Цены:
  • во вторую половину июня самые дешевые двухместные номера в частных усадьбах стоят от 1200 грн за ночь;
  • комфортные отели — от 5000 грн.

Трускавец

Для тех, кто хочет совместить курортный отдых с городской инфраструктурой.
В Трускавце:
  • много кафе и ресторанов;
  • современный ТРЦ;
  • парк и прогулочные улицы;
  • музеи и старые виллы.
Также отсюда легко доехать до Дрогобыча, где можно увидеть деревянные церкви ЮНЕСКО и старейшую солеварню Украины.
Стоимость жилья:
  • апартаменты и виллы — от 850 грн за ночь;
  • СПА-отели — от 2500 грн.

Воловец

Закарпатский городок неподалеку от Пилипца, который подойдет для тех, кто ищет горы без большого туристического ажиотажа.
Особенности:
  • рядом леса и маршруты для хайкинга;
  • можно поехать в Шипот или Синевир;
  • есть железнодорожное сообщение;
  • базовая городская инфраструктура.
Жилье:
  • простые двухместные номера в бюджетных усадьбах — от 800 грн за ночь;
  • также много вариантов в соседнем Подобовце.
Берегово

Одно из самых популярных направлений отдыха на термальных водах в Закарпатье.
Здесь можно:
  • отдохнуть в термальных бассейнах;
  • посетить винодельни;
  • поехать в замок Шенборнов или крепость Сент-Миклош.
Термальные комплексы работают как в самом Берегово, так и в Косино и Сваляве.
Цены:
  • бюджетное варианты — от 700 грн за двухместное жилье;
  • комфортные отели — от 2000 грн за ночь.
Ранее мы сообщали, что расходы на отдых в Украине в летний сезон выросли на 25−40% по сравнению с 2025 годом.
По материалам:
УНІАН
