Где бюджетно отдохнуть в Украине летом 2026 года Сегодня 08:05

Домик в горах

В условиях полномасштабной войны большинство украинцев не могут уехать в отпуск за границу, поэтому ищут варианты отдыха в Украине. Со ссылкой на Униан рассказываем о семи направлениях в Украине, где можно относительно недорого отдохнуть летом 2026 года.

В подборке — карпатские села, курортные городки и локации с термальными бассейнами, где можно найти покой, красивые виды и жилье без заоблачных цен.

Татаров

Небольшое село в Ивано-Франковской области, расположенное между Яремче и Буковелем. Здесь гораздо спокойнее, чем на популярных курортах, а вокруг — горы, леса и река Прут.

До Татарова можно доехать прямым поездом из Киева или автобусом из Ивано-Франковска.

Что следует знать:

подойдет для тихого отдыха и хайкинга;

можно путешествовать по окрестностям на авто;

бюджетные усадьбы с номерами для двоих можно забронировать по цене от 1000 грн за ночь;

номера в комфортных отелях с бассейнами — от 2500 грн.

Верховина

Один из самых высоких поселков Карпат, расположенный на берегах Черного Черемоша. Верховина привлекает не только природой, но и гуцульской культурой.

Здесь работают:

музей «Тени забытых предков»;

музей гуцульского быта;

этнографические экспозиции

Цены:

самые дешевые варианты бюджетного жилья — от 1000 грн за ночь;

современные коттеджи — от 3800 грн за ночь.

Сколе

Небольшой город на Львовщине, который называют «воротами в Карпаты». Сколе пока не такой туристический, как соседнее Славское, поэтому здесь меньше людей и более спокойная атмосфера.

Достоинства:

рядом нацпарк «Сколевские Бескиды»;

есть прямые поезда;

удобно ездить в Славское, Львов или Мукачево;

в городе есть дворец, магазины и базовая инфраструктура.

Стоимость проживания:

скромные усадьбы — от 700 грн за ночь;

современные эко-дома — от 3600 грн.

Сходница

Курортный поселок на Львовщине, известный минеральными водами и большим количеством пешеходных маршрутов.

Вблизи можно посетить:

Тустань;

Ямельнические скалы;

водопад Сопит;

Оровский хребет;

башню «Тюхов Дил».

Цены:

во вторую половину июня самые дешевые двухместные номера в частных усадьбах стоят от 1200 грн за ночь;

комфортные отели — от 5000 грн.

Трускавец

Для тех, кто хочет совместить курортный отдых с городской инфраструктурой.

В Трускавце:

много кафе и ресторанов;

современный ТРЦ;

парк и прогулочные улицы;

музеи и старые виллы.

Также отсюда легко доехать до Дрогобыча, где можно увидеть деревянные церкви ЮНЕСКО и старейшую солеварню Украины.

Стоимость жилья:

апартаменты и виллы — от 850 грн за ночь;

СПА-отели — от 2500 грн.

Воловец

Закарпатский городок неподалеку от Пилипца, который подойдет для тех, кто ищет горы без большого туристического ажиотажа.

Особенности:

рядом леса и маршруты для хайкинга;

можно поехать в Шипот или Синевир;

есть железнодорожное сообщение;

базовая городская инфраструктура.

Жилье:

простые двухместные номера в бюджетных усадьбах — от 800 грн за ночь;

также много вариантов в соседнем Подобовце.

Берегово

Одно из самых популярных направлений отдыха на термальных водах в Закарпатье.

Здесь можно:

отдохнуть в термальных бассейнах;

посетить винодельни;

поехать в замок Шенборнов или крепость Сент-Миклош.

Термальные комплексы работают как в самом Берегово, так и в Косино и Сваляве.

Цены:

бюджетное варианты — от 700 грн за двухместное жилье;

комфортные отели — от 2000 грн за ночь.

Ранее мы сообщали , что расходы на отдых в Украине в летний сезон выросли на 25−40% по сравнению с 2025 годом.

