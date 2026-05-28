Где бюджетно отдохнуть в Украине летом 2026 года
Татаров
- подойдет для тихого отдыха и хайкинга;
- можно путешествовать по окрестностям на авто;
- бюджетные усадьбы с номерами для двоих можно забронировать по цене от 1000 грн за ночь;
- номера в комфортных отелях с бассейнами — от 2500 грн.
Верховина
- музей «Тени забытых предков»;
- музей гуцульского быта;
- этнографические экспозиции
- самые дешевые варианты бюджетного жилья — от 1000 грн за ночь;
- современные коттеджи — от 3800 грн за ночь.
Сколе
- рядом нацпарк «Сколевские Бескиды»;
- есть прямые поезда;
- удобно ездить в Славское, Львов или Мукачево;
- в городе есть дворец, магазины и базовая инфраструктура.
- скромные усадьбы — от 700 грн за ночь;
- современные эко-дома — от 3600 грн.
Сходница
- Тустань;
- Ямельнические скалы;
- водопад Сопит;
- Оровский хребет;
- башню «Тюхов Дил».
- во вторую половину июня самые дешевые двухместные номера в частных усадьбах стоят от 1200 грн за ночь;
- комфортные отели — от 5000 грн.
Трускавец
- много кафе и ресторанов;
- современный ТРЦ;
- парк и прогулочные улицы;
- музеи и старые виллы.
- апартаменты и виллы — от 850 грн за ночь;
- СПА-отели — от 2500 грн.
Воловец
- рядом леса и маршруты для хайкинга;
- можно поехать в Шипот или Синевир;
- есть железнодорожное сообщение;
- базовая городская инфраструктура.
- простые двухместные номера в бюджетных усадьбах — от 800 грн за ночь;
- также много вариантов в соседнем Подобовце.
Берегово
- отдохнуть в термальных бассейнах;
- посетить винодельни;
- поехать в замок Шенборнов или крепость Сент-Миклош.
- бюджетное варианты — от 700 грн за двухместное жилье;
- комфортные отели — от 2000 грн за ночь.
