Ратификация соглашения с ЕС о кредите на 90 млрд евро— детали законопроекта

Казна и Политика
15
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите для Украины на 90 млрд евро.
Об этом сообщается в карточке законопроекта.

О чем идет речь

Документ должен ратифицировать соглашение о займе и меморандуме о взаимопонимании между Украиной и ЕС о получении макрофинансовой помощи.
Проект определяет рамки для привлечения средств в пределах общей суммы до 90 млрд евро, в том числе в рамках макрофинансовой помощи в рамках займа на поддержку Украины.
Заключение и дальнейшее вступление в силу соглашения о займе и меморандуме о взаимопонимании после ратификации позволит Украине в 2026—2027 годах привлечь от ЕС до 90 млрд евро финансового ресурса для поддержки государственного бюджета и укрепления оборонного потенциала.

Общий объем помощи

Соглашение определяет общий объем пособия на 2026 год в размере до 45 млрд евро, который распределяется на два компонента:
  • оборонная часть (до 28,3 млрд евро), направленная на закупку вооружения и усиление оборонно-промышленного потенциала;
  • бюджетная часть (16,7 млрд евро), направленная на обеспечение макрофинансовой стабильности и покрытие дефицита государственного бюджета.
Выделение бюджетной части также распределится на два инструмента:
  • до 8,35 млрд евро предоставят непосредственно как макрофинансовую помощь,
  • а еще до 8,35 млрд — через механизм Ukraine Facility.

Три транша

Меморандум о взаимопонимании конкретизирует выделение макрофинансовой помощи бюджетной части. Согласно ему, выплата будет производиться тремя траншами (3,2 млрд, 3,7 млрд, 1,45 млрд).
При этом у каждого транша есть свои условия для выделения. Так, первый требует, в частности, внесения законопроектов об отмене льготы по налогообложению международных посылок и налогообложению цифровых платформ (эти законопроекты Верховная Рада пока не поддерживает).
Второй транш требует одобрения этих законопроектов, а третий, в частности реформу льготного налогового режима.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что голосовать за этот законопроект о ратификации депутаты могут уже сегодня, 28 мая.
Ранее ЕС одобрил для Украины пакет финансовой поддержки в размере 90 млрд евро. Это кредит, который будут покрывать за счет будущих репараций от россии за ее вторжение в Украину.
В 2026 году Украина должна получить 45 млрд евро по этому кредиту. Львиная часть денег пойдет на военные нужды.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
