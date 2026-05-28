Ратификация соглашения с ЕС о кредите на 90 млрд евро— детали законопроекта

Заключение и дальнейшее вступление в силу соглашения о займе и меморандуме о взаимопонимании после ратификации позволит Украине в 2026—2027 годах привлечь от ЕС до 90 млрд евро финансового ресурса для поддержки государственного бюджета и укрепления оборонного потенциала.
Общий объем помощи
Соглашение определяет общий объем пособия на 2026 год в размере до 45 млрд евро, который распределяется на два компонента:
оборонная часть (до 28,3 млрд евро), направленная на закупку вооружения и усиление оборонно-промышленного потенциала;
бюджетная часть (16,7 млрд евро), направленная на обеспечение макрофинансовой стабильности и покрытие дефицита государственного бюджета.
Выделение бюджетной части также распределится на два инструмента:
до 8,35 млрд евро предоставят непосредственно как макрофинансовую помощь,
а еще до 8,35 млрд — через механизм Ukraine Facility.
Три транша
Меморандум о взаимопонимании конкретизирует выделение макрофинансовой помощи бюджетной части. Согласно ему, выплата будет производиться тремя траншами (3,2 млрд, 3,7 млрд, 1,45 млрд).
При этом у каждого транша есть свои условия для выделения. Так, первый требует, в частности, внесения законопроектов об отмене льготы по налогообложению международных посылок и налогообложению цифровых платформ (эти законопроекты Верховная Рада пока не поддерживает).