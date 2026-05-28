Ратификация соглашения с ЕС о кредите на 90 млрд евро— детали законопроекта Сегодня 10:00

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите для Украины на 90 млрд евро.

О чем идет речь

Документ должен ратифицировать соглашение о займе и меморандуме о взаимопонимании между Украиной и ЕС о получении макрофинансовой помощи.

Проект определяет рамки для привлечения средств в пределах общей суммы до 90 млрд евро, в том числе в рамках макрофинансовой помощи в рамках займа на поддержку Украины.

Заключение и дальнейшее вступление в силу соглашения о займе и меморандуме о взаимопонимании после ратификации позволит Украине в 2026—2027 годах привлечь от ЕС до 90 млрд евро финансового ресурса для поддержки государственного бюджета и укрепления оборонного потенциала.

Общий объем помощи

Соглашение определяет общий объем пособия на 2026 год в размере до 45 млрд евро, который распределяется на два компонента:

оборонная часть (до 28,3 млрд евро), направленная на закупку вооружения и усиление оборонно-промышленного потенциала;

бюджетная часть (16,7 млрд евро), направленная на обеспечение макрофинансовой стабильности и покрытие дефицита государственного бюджета.

Выделение бюджетной части также распределится на два инструмента:

до 8,35 млрд евро предоставят непосредственно как макрофинансовую помощь,

а еще до 8,35 млрд — через механизм Ukraine Facility.

Три транша

Меморандум о взаимопонимании конкретизирует выделение макрофинансовой помощи бюджетной части. Согласно ему, выплата будет производиться тремя траншами (3,2 млрд, 3,7 млрд, 1,45 млрд).

При этом у каждого транша есть свои условия для выделения. Так, первый требует, в частности, внесения законопроектов об отмене льготы по налогообложению международных посылок и налогообложению цифровых платформ (эти законопроекты Верховная Рада пока не поддерживает).

Второй транш требует одобрения этих законопроектов, а третий, в частности реформу льготного налогового режима.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что голосовать за этот законопроект о ратификации депутаты могут уже сегодня, 28 мая.

Ранее ЕС одобрил для Украины пакет финансовой поддержки в размере 90 млрд евро. Это кредит, который будут покрывать за счет будущих репараций от россии за ее вторжение в Украину.

В 2026 году Украина должна получить 45 млрд евро по этому кредиту. Львиная часть денег пойдет на военные нужды.

