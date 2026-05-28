В Украине приняли трехлетний план публичных инвестиций: какие сферы получат наибольшее финансирование

Казна и Политика
Под председательством Премьер-министра Украины Юлии Свириденко состоялось 18-е заседание Стратегического инвестиционного совета.
По его итогам был одобрен Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций на 2027−2029 годы, интегрирующий государственные капиталовложения в общую систему стратегического и бюджетного планирования.
Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Утвержденный документ призван сбалансировать реальные потребности ключевых областей с финансовыми возможностями государства. В общей сложности план охватывает 18 приоритетных отраслей, 44 подсектора и 67 основных направлений инвестирования.
Кроме того, определены 5 сквозных приоритетов для всех будущих проектов: энергоэффективность, цифровизация, реагирование на климатические изменения, гендерное равенство и безбарьерность.

Какие сферы получат наибольшее финансирование

Согласно одобренному плану, львиную долю государственных средств в среднесрочной перспективе получат следующие сферы:
  • Образование и наука — 78,45 млрд грн;
  • Транспорт и услуги почтовой связи — 73,01 млрд грн;
  • Муниципальная инфраструктура и услуги — 46,53 млрд грн;
  • Здравоохранение — 25,35 млрд грн;
  • Энергетика — 17,09 млрд грн;
  • Социальная сфера — 7,46 млрд грн.
Эти расчеты лягут в основу создания Единого проектного портфеля публичных инвестиций государства. Также Рада одобрила базовый перечень из 23 отраслевых стратегических документов. До конца 2026 г. профильные министерства должны обновить или разработать новые секторальные стратегии, чтобы обеспечить унифицированный подход к принятию инвестиционных решений Правительства.
Параллельно Стратегический совет запустил новый отбор конкретных инвестиционных проектов из отраслевых портфелей. В дальнейшем специальные программы подготовки будут помогать профильным ведомствам в качественной разработке и запуске этих инициатив.
По материалам:
УНН
