Свириденко: правительство направляет дополнительные 10,8 млрд гривен на оборонные нужды Сегодня 13:26 — Казна и Политика

Кабинет министров выделяет из резервного фонда 10,8 млрд грн на закупку и производство вооружения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Дополнительные 10,8 млрд грн правительство направляет на закупку и производство вооружения. Денежные средства удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета и направить на нужды обороны», — говорится в сообщении.

По данным Свириденко, 9 млрд грн пойдут непосредственно на закупку нового вооружения, ремонт и модернизацию техники. Еще почти 2 млрд грн — на развитие украинского ВПК: масштабирование производства и быстрое внедрение технологий с поля боя.

