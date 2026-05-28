Свириденко: правительство направляет дополнительные 10,8 млрд гривен на оборонные нужды

Кабинет министров выделяет из резервного фонда 10,8 млрд грн на закупку и производство вооружения.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Дополнительные 10,8 млрд грн правительство направляет на закупку и производство вооружения. Денежные средства удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета и направить на нужды обороны», — говорится в сообщении.
По данным Свириденко, 9 млрд грн пойдут непосредственно на закупку нового вооружения, ремонт и модернизацию техники. Еще почти 2 млрд грн — на развитие украинского ВПК: масштабирование производства и быстрое внедрение технологий с поля боя.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
