Рада приняла в первом чтении изменения в госбюджет-2026

Изменения направлены на укрепление обороноспособности государства
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 15224 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны. Изменения связаны с запланированным поступлением в Украину финансовой поддержки от Евросоюза — 45 млрд евро — и направлены на укрепление обороноспособности государства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Далее комитет ВРУ по вопросам бюджета и Минфин подготовят законопроект к рассмотрению Верховной Радой Украины во ІІ чтении по сокращенной процедуре.

Почему вносятся изменения

Европейский парламент принял пакет решений о предоставлении Украине критически важной финансовой поддержки — Ukraine Support Loan — общим объемом до 90 млрд евро на 2026−2027 годы.
В 2026 году в государственный бюджет Украины поступит первая половина этого пакета — 45 млрд евро (2 трлн 221 млрд грн по среднегодовому курсу), из которых:
  • 13,2 млрд евро — бюджетная поддержка для социально-гуманитарных нужд;
  • 31,8 млрд евро — поддержка обороноспособности и безопасности государства.
Европейский парламент принял пакет решений о предоставлении Украине критически важной финансовой поддержки, mof.gov.ua
Именно для того чтобы эти средства были законодательно закреплены и могли быть использованы по назначению, Министерство финансов подготовило соответствующие изменения в госбюджет.
Изменениями предусмотрено, что доходы госбюджета-2026 возрастут на 2 трлн 291 млрд грн (с учетом проекта изменений доходы составят почти 5 трлн 196 млрд грн) благодаря трем источникам:
  • финансовая поддержка ЕС (механизм усиленного сотрудничества) — 2 трлн 221 млрд грн;
  • дополнительные поступления в рамках выполнения Плана Украины (реализация инициативы ЕС «Ukraine Facility») — 47,7 млрд грн;
  • увеличение поступлений от НДФЛ за счет увеличения объема денежного довольствия военных — 22,6 млрд гривен.
Кроме того, главные распорядители средств государственного бюджета подали предложения по сокращению расходов на 276,3 млн грн в соответствии с протокольным поручением Кабинета Министров.
Доходы госбюджета-2026 возрастут на 2 трлн 291 млрд грн, mof.gov.ua

Дефицит бюджета

Предусмотрено уменьшение дефицита государственного бюджета на 651,5 млрд грн — с 18,5% до 12,1% ВВП (сокращение на 6,4%).

Изменения в расходах

Оборона и безопасность

Рост составит 1 трлн 560 млрд гривен (общий ресурс на оборону и безопасность с учетом проекта изменений будет составлять 4 трлн 367 млрд грн).
Предусмотрено, что дополнительные средства будут распределяться по трем основным направлениям:
  • +174,3 млрд грн (общий ресурс — 1 трлн 454 млрд грн) — денежное довольствие военнослужащих;
  • +1 трлн 371 млрд грн (общий ресурс — 2 трлн 297 млрд грн) — вооружение и военная техника. Денежные средства будут направляться на закупку и ремонт военной техники, вооружения, боеприпасов;
  • +14,6 млрд грн (общий ресурс — 213,6 млрд грн) — резерв для сектора безопасности и обороны.
В законопроекте, принятом в I чтении, также отображены две важные новации:
  1. Предусматривается зачисление военного сбора с 01.07.2026 в специальный фонд госбюджета и направление его на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
  2. Поступления от вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования, после введения, будут направляться на закупку и модернизацию вооружения, развитие оборонно-промышленного комплекса, внедрение новых технологий и денежное обеспечение военных.

Устойчивость регионов на зиму 2026/27

Отдельной новой бюджетной программой будет предусматриваться 40 млрд. грн. на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.
Средства будут направляться на:
  • инженерно-техническую защиту объектов критической инфраструктуры;
  • распределение тепловой генерации (блочно-модульные котельные);
  • распределение генерации электрической энергии (когенерационные установки);
  • резервные источники питания для тепло- и водоснабжения.

Резервный фонд

Согласно законопроекту, в Резервный фонд государственного бюджета будет дополнительно направляться 40 млрд гривен.
Эти средства будут предназначены для финансирования непредвиденных мер в условиях военного положения — в частности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией рф.
