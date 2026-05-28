0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Год службы может давать право на пенсию: в Украине готовят реформу спецпенсий для военных

Казна и Политика
35
Профессиональную пенсионную систему запустят уже в этом году
Профессиональную пенсионную систему запустят уже в этом году
Министерство социальной политики предлагает перейти к профессиональной пенсионной системе, чтобы унифицировать подходы к пенсионному обеспечению кадровых военных и мобилизованных.
Об этом в интервью АрмияInform рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Что предлагают изменить

По словам министра, нынешняя система специальных пенсий создает неравенство для граждан, которые до полномасштабной войны работали в гражданских профессиях, а после мобилизации проходили службу в армии.
Место для вашей рекламы
«Сегодня военный, прошедший фронт и отслуживший 2−3 года, может вообще не иметь права на пенсию по выслуге, потому что закон требует минимум 25 лет службы. Мы предлагаем, чтобы даже год службы формировал право на профессиональную пенсию», — отметил министр.

Как будет работать новая система

Улютин объяснил, что профессиональная пенсия должна работать по принципу накопления. Если человек отработал или отслужил один год в профессии, за которую предусмотрены дополнительные взносы, эти деньги не будут исчезать после перехода в другую сферу.
В то же время нынешняя система спецпенсий привязана к жестким условиям стажа. Например, если для назначения требуется 25 лет, а у человека 24, он может потерять право на специальную пенсию.
Профессиональные пенсии будут финансироваться не непосредственно из госбюджета, а через дополнительные накопления, которые будет осуществлять работодатель. Это должны быть средства конкретного человека, работающего или служащего в соответствующей профессии.

В Минсоцполитики предлагают увеличить доплаты УБД

Отдельно Минсоцполитики рассматривает государственную прибавку для участников боевых действий.
«Сейчас доплата УБД к пенсии низкая и не выполняет той функции, которую должна выполнять. Мы полагаем, что нужно увеличить доплату к пенсии именно за наличие боевого стажа, за участие в боевых действиях», — сказал Улютин.
В то же время министр подчеркнул: люди, уже получающие специальные пенсии, не потеряют своих выплат. Годы службы до запуска реформы будут считаться по старым правилам, после запуска — по новым.
Читайте также
Для тех, кто имеет более половины необходимого стажа, также предусматривают выход на пенсию по действующим правилам специальных пенсий. Переходный период, по словам Улютина, может занять примерно 12−13 лет.
Законопроект, который должен запустить пенсионную реформу, финализуют. В министерстве завершают финансовые расчеты, чтобы система была устойчивой на десятки лет.
«Планируем стартовать с реформой в этом году», — сообщил Улютин.
По материалам:
Армія Inform
Пенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems