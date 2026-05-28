Год службы может давать право на пенсию: в Украине готовят реформу спецпенсий для военных Сегодня 21:02 — Казна и Политика

Профессиональную пенсионную систему запустят уже в этом году

Министерство социальной политики предлагает перейти к профессиональной пенсионной системе, чтобы унифицировать подходы к пенсионному обеспечению кадровых военных и мобилизованных.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Что предлагают изменить

По словам министра, нынешняя система специальных пенсий создает неравенство для граждан, которые до полномасштабной войны работали в гражданских профессиях, а после мобилизации проходили службу в армии.

«Сегодня военный, прошедший фронт и отслуживший 2−3 года, может вообще не иметь права на пенсию по выслуге, потому что закон требует минимум 25 лет службы. Мы предлагаем, чтобы даже год службы формировал право на профессиональную пенсию», — отметил министр.

Как будет работать новая система

Улютин объяснил, что профессиональная пенсия должна работать по принципу накопления. Если человек отработал или отслужил один год в профессии, за которую предусмотрены дополнительные взносы, эти деньги не будут исчезать после перехода в другую сферу.

В то же время нынешняя система спецпенсий привязана к жестким условиям стажа. Например, если для назначения требуется 25 лет, а у человека 24, он может потерять право на специальную пенсию.

Профессиональные пенсии будут финансироваться не непосредственно из госбюджета, а через дополнительные накопления, которые будет осуществлять работодатель. Это должны быть средства конкретного человека, работающего или служащего в соответствующей профессии.

В Минсоцполитики предлагают увеличить доплаты УБД

Отдельно Минсоцполитики рассматривает государственную прибавку для участников боевых действий.

«Сейчас доплата УБД к пенсии низкая и не выполняет той функции, которую должна выполнять. Мы полагаем, что нужно увеличить доплату к пенсии именно за наличие боевого стажа, за участие в боевых действиях», — сказал Улютин.

В то же время министр подчеркнул: люди, уже получающие специальные пенсии, не потеряют своих выплат. Годы службы до запуска реформы будут считаться по старым правилам, после запуска — по новым.

Читайте также Кабмин не может сокращать военные пенсии: что решил Верховный Суд

Для тех, кто имеет более половины необходимого стажа, также предусматривают выход на пенсию по действующим правилам специальных пенсий. Переходный период, по словам Улютина, может занять примерно 12−13 лет.

Законопроект, который должен запустить пенсионную реформу, финализуют. В министерстве завершают финансовые расчеты, чтобы система была устойчивой на десятки лет.

«Планируем стартовать с реформой в этом году», — сообщил Улютин.

Армія Inform По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.