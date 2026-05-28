Год службы может давать право на пенсию: в Украине готовят реформу спецпенсий для военных

Министерство социальной политики предлагает перейти к профессиональной пенсионной системе, чтобы унифицировать подходы к пенсионному обеспечению кадровых военных и мобилизованных.
Об этом в интервью АрмияInform рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
Что предлагают изменить
По словам министра, нынешняя система специальных пенсий создает неравенство для граждан, которые до полномасштабной войны работали в гражданских профессиях, а после мобилизации проходили службу в армии.
«Сегодня военный, прошедший фронт и отслуживший 2−3 года, может вообще не иметь права на пенсию по выслуге, потому что закон требует минимум 25 лет службы. Мы предлагаем, чтобы даже год службы формировал право на профессиональную пенсию», — отметил министр.
Как будет работать новая система
Улютин объяснил, что профессиональная пенсия должна работать по принципу накопления. Если человек отработал или отслужил один год в профессии, за которую предусмотрены дополнительные взносы, эти деньги не будут исчезать после перехода в другую сферу.
В то же время нынешняя система спецпенсий привязана к жестким условиям стажа. Например, если для назначения требуется 25 лет, а у человека 24, он может потерять право на специальную пенсию.
Профессиональные пенсии будут финансироваться не непосредственно из госбюджета, а через дополнительные накопления, которые будет осуществлять работодатель. Это должны быть средства конкретного человека, работающего или служащего в соответствующей профессии.
В Минсоцполитики предлагают увеличить доплаты УБД
Отдельно Минсоцполитики рассматривает государственную прибавку для участников боевых действий.
«Сейчас доплата УБД к пенсии низкая и не выполняет той функции, которую должна выполнять. Мы полагаем, что нужно увеличить доплату к пенсии именно за наличие боевого стажа, за участие в боевых действиях», — сказал Улютин.
В то же время министр подчеркнул: люди, уже получающие специальные пенсии, не потеряют своих выплат. Годы службы до запуска реформы будут считаться по старым правилам, после запуска — по новым.
Для тех, кто имеет более половины необходимого стажа, также предусматривают выход на пенсию по действующим правилам специальных пенсий. Переходный период, по словам Улютина, может занять примерно 12−13 лет.
Законопроект, который должен запустить пенсионную реформу, финализуют. В министерстве завершают финансовые расчеты, чтобы система была устойчивой на десятки лет.
«Планируем стартовать с реформой в этом году», — сообщил Улютин.