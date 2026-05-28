В Евросоюзе одобрили выделение 2,8 млрд евро для Украины

Совет Европейского Союза одобрил выплату Украине почти 2,8 млрд евро. Речь идет об утверждении седьмого транша в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility.

Как сообщается в сообщении Совета ЕС, Украина должна получить эту выплату, поскольку успешно выполнила одиннадцать из двадцати шагов, необходимых для выплаты седьмого транша.

Это также отражает завершение воплощения в Украину ряда ранее нерешенных шагов. Ряд шагов были выполнены быстрее, чем это требовалось в рамках «Плана Украины».

«Согласно новой методологии, одобренной Европейской комиссией, Украина впервые получит компенсацию за такое досрочное завершение», — отмечается в сообщении.

Выплаты в рамках программы Ukraine Facility привязаны к «Плану Украины». В этом плане определена стратегия Украины для восстановления, отстраивания и модернизации, наряду с временными рамками для внедрения реформ, согласованными с целями вступления в Евросоюз в течение следующих лет.

Седьмая выплата следует за предыдущей шестой выплатой в размере 2,3 млрд евро, которую Украина получила в декабре 2025 года.

