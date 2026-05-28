Рада ратифицировала кредитное соглашение с ЕС о предоставлении Украине €90 млрд Сегодня 11:47 — Казна и Политика

Получение помощи предполагает выполнение ряда условий.

Верховная Рада ратифицировала меморандум с Европейским Союзом о предоставлении Украине займа в объеме до 90 млрд евро. Документ поддержали 298 нардепов.

Об этом сообщает «Суспільне».

«Благодарю президента, премьер-министра, министра финансов и всю команду за заключение этого сверхважного соглашения, которое обеспечивает финансовую стабильность Украины на следующие два года. Отдельная благодарность нашим европейским партнерам за предоставление 90 миллиардов на сверхльготных условиях. Это важный и необходимый шаг для сохранения финансовой поддержки нашей страны», — написал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в Telegram. тманцев в Telegram.

Как распределят средства

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что распределение средств предусматривает 60 млрд евро на усиление оборонно-промышленного потенциала Украины и 30 млрд евро на бюджетную поддержку.

Соглашение предусматривает ограниченное право требования по этому кредиту, то есть Украина будет выплачивать этот заем в случае только если россия осуществит репарации, и за счет этих репараций будет осуществляться возмещение.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ определяет рамки «для привлечения средств в пределах общей суммы до 90 миллиардов евро, в том числе в рамках макрофинансовой помощи в виде займа на поддержку Украины».

Финансирование на 2026 год

Ранее Finance.ua писал , что президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите для Украины на 90 млрд евро.

По словам президента, заключение и последующее вступление в силу соглашения о займе и меморандума о взаимопонимании после их ратификации позволят Украине в 2026—2027 годах привлечь от ЕС до 90 миллиардов евро финансовых ресурсов для поддержки государственного бюджета и укрепления оборонного потенциала.

Общий объем поддержки на 2026 год определен в размере до 45 миллиардов евро, распределяемых на два ключевых компонента:

оборонная часть (до 28,3 млрд евро) — направляются на закупку вооружения и усиление оборонно-промышленного потенциала;

бюджетная часть (16,7 млрд евро) — направляются на обеспечение макрофинансовой стабильности и покрытие дефицита государственного бюджета.

В то же время финансирование бюджетной части осуществляется через два инструмента:

до 8,35 миллиарда евро оказываются непосредственно как макрофинансовая помощь (что является предметом указанного меморандума);

до 8,35 миллиарда евро — дополнительно через механизм Ukraine Facility.

Условия получения финансирования

Получение помощи предусматривает выполнение ряда условий.

Для первого транша Украина должна отменить освобождение от налогообложения международных посылок, ввести налогообложение доходов через цифровые платформы, продлить действие военного сбора на уровне 5% на три года, принять новый Таможенный кодекс в соответствии со стандартами ЕС и назначить нового руководителя Государственной таможенной службы.

Для второго транша Украина должна окончательно принять эти законопроекты.

Условием для предоставления третьего транша является реформирование Украиной льготного налогового режима, принятие мер по противодействию уклонению от налогообложения, упрощение администрирования НДС и представление новой Стратегии публичных закупок на 2027−2030 годы.

