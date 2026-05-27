Возврат НДС на электромобили повлиял на обеспечение военных на линии фронта Сегодня 14:38 — Казна и Политика

Наземный боевой дрон украинской разработки. Фото: Brave1

Возврат налога на добавленную стоимость (НДС) на электромобили повлиял на обеспечение военных на линии фронта, ведь некоторые наземные роботизированные комплексы (НРК) классифицируются как колесные транспортные средства с электрическим приводом.

Об этом сообщает Агентство оборонных закупок (АОЗ) в комментарии УНИАН.

«Дополнительное влияние на сроки заключения контрактов оказало обновление налогового законодательства с начала 2026 года. Часть НРК по своим техническим характеристикам классифицируется как колесные транспортные средства с электрическим приводом и подпадает под соответствующие коды УКТ ВЭД (Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности. — Ред.)», — отметили в агенстве.

Что изменилось

Из-за отмены льготного режима налогообложение для таких категорий стали проводить с учетом НДС. Поэтому пришлось пересмотреть стоимость: производители повторно получали экспертные заключения по цене с учетом НДС, а ранее утвержденные параметры финансирования требовали корректировки.

В конце марта было принято решение, которым разрешено контрактование в рамках финансирования даже при превышении стоимости, что фактически разблокировало заключение контрактов на большинство типов НРК.

Читайте также НДС на электромобиле вернулся: что будет дальше

«В то же время производственный цикл НРК составляет в среднем 3−4 месяца, соответственно, поставка начинается после этого периода. Смещение сроков контрактования напрямую влияет на сроки фактических поставок», — добавили в оборонном ведомстве.

Таким образом, вероятно, если бюджет закупки остался прежним, но цена комплексов выросла, то количество НРК могло оказаться меньше.

В АОЗ отметили также, что в текущем году закупки наземных роботизированных комплексов производятся в соответствии с определенными Генеральным штабом перечнями и спецификациями. Спецификация НРК была доведена до Агентства оборонных закупок в начале марта и в апреле этого года. После этого стартовало контрактование, и по мартовской спецификации уже заключили 98% контрактов, а по апрельской — 75%.

Возврат НДС на электромобили

С 1 января 2026 года в Украине отменили льготы по НДС на импорт электромобилей, что привело к удорожанию электрокаров.

Специалисты Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров прогнозировали, что в случае завершения льгот электрокары подорожают примерно на 30% - в случае электромобилей из Китая, и на 20% - относительно европейских авто. Оценки специалистов по льготам на электромобили были диаметрально противоположными. Некоторые из них говорили, что возврат НДС на электромобили может обрушить рынок, что нанесет ущерб процессу электрификации украинского автопарка.

С другой стороны, директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает, что льготы на электрокары были неуместны из-за войны и острой необходимости Украины в деньгах. Всего, по подсчетам специалиста, в последние годы бюджет из-за них потерял более 60 миллиардов гривен.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.