ГНС назвала самые популярные страны, где украинцы регистрируют компании
Какие доходы задекларировали владельцы КИК
- за 2024 год задекларировано 2,366 трлн. грн;
- за 2025 год по состоянию на 1 мая 2026 года — 759,7 млрд грн.
В каких странах чаще всего регистрируют КИК
- Польша — 3,9%;
- Кипр — 11,3%;
- США — 9,8%;
- Великобритания — 8,6%;
- Эстония — 8,0%.
- Швейцария — 18,3%;
- Польша — 14%;
- США — 10,4%;
- Кипр — 9,9%;
- Нидерланды — 6,4%.
- активная деятельность компании при условии, что доля пассивных доходов не превышает 50% - 53%;
- наличие Substance — 22,6%;
- статус публичной компании — 6,2%;
- совокупный доход всех КИК одного контролера до 2 млн евро — 3,6%;
- эффективная ставка корпоративного налога от 13% - 1,4%;
- одновременное применение нескольких оснований — 13,2%.
Какие риски будет проверять налоговая
- регистрация компаний в оффшорных или низконалоговых юрисдикциях;
- декларирование активной деятельности в низконалоговых странах;
- отсутствие персонала, офиса или активов в стране регистрации;
- превышение лимита дохода в 2 млн евро;
- возможное искусственное дробление бизнеса;
- разногласия с данными международного обмена CRS.
