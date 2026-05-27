0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ГНС назвала самые популярные страны, где украинцы регистрируют компании

Казна и Политика
52
Больше КИК украинцы регистрируют в Польше и на Кипре
Больше КИК украинцы регистрируют в Польше и на Кипре
Декларационная кампания по контролируемым иностранным компаниям (КИК) за 2025 отчетный год демонстрирует рост активности налогоплательщиков. По состоянию на 1 мая 2026 года владельцы зарубежного бизнеса уже подали 19 045 отчетов за 2025 отчетный год. Полные отчеты плательщики должны представить до конца года.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Так, 9343 отчета прислали по полной форме, а еще 9702 — по сокращенной.
Отмечается, что активность бизнеса и граждан стабильно растет по сравнению с прошлыми годами. Например, за весь 2024 год было подано 18 626 полных отчетов, за 2023 год — 17 615, а за 2022 год — 13 559.
Во время военного положения плательщики могут самостоятельно исправить ошибки в отчетности без риска штрафов и пени.

Какие доходы задекларировали владельцы КИК

Объем задекларированных доходов контролируемых иностранных компаний остается значительным. В частности:
  • за 2024 год задекларировано 2,366 трлн. грн;
  • за 2025 год по состоянию на 1 мая 2026 года — 759,7 млрд грн.

В каких странах чаще всего регистрируют КИК

Самыми популярными юрисдикциями по количеству зарегистрированных компаний стали:
  • Польша — 3,9%;
  • Кипр — 11,3%;
  • США — 9,8%;
  • Великобритания — 8,6%;
  • Эстония — 8,0%.
Наибольшая концентрация капитала КИК зафиксирована в следующих странах:
  • Швейцария — 18,3%;
  • Польша — 14%;
  • США — 10,4%;
  • Кипр — 9,9%;
  • Нидерланды — 6,4%.
В ГНС отметили, что налогоплательщики активно применяют предусмотренные законом основания для освобождения прибыли КИК от налогообложения.
Чаще всего используются следующие механизмы:
  • активная деятельность компании при условии, что доля пассивных доходов не превышает 50% - 53%;
  • наличие Substance — 22,6%;
  • статус публичной компании — 6,2%;
  • совокупный доход всех КИК одного контролера до 2 млн евро — 3,6%;
  • эффективная ставка корпоративного налога от 13% - 1,4%;
  • одновременное применение нескольких оснований — 13,2%.

Какие риски будет проверять налоговая

В ГНС назвали основные факторы риска, которые будут обращать внимание во время проверок. Среди них:
  • регистрация компаний в оффшорных или низконалоговых юрисдикциях;
  • декларирование активной деятельности в низконалоговых странах;
  • отсутствие персонала, офиса или активов в стране регистрации;
  • превышение лимита дохода в 2 млн евро;
  • возможное искусственное дробление бизнеса;
  • разногласия с данными международного обмена CRS.
По материалам:
Finance.ua
БизнесГНСОтчетность
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems