ГНС назвала самые популярные страны, где украинцы регистрируют компании Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Больше КИК украинцы регистрируют в Польше и на Кипре

Декларационная кампания по контролируемым иностранным компаниям (КИК) за 2025 отчетный год демонстрирует рост активности налогоплательщиков. По состоянию на 1 мая 2026 года владельцы зарубежного бизнеса уже подали 19 045 отчетов за 2025 отчетный год. Полные отчеты плательщики должны представить до конца года.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Так, 9343 отчета прислали по полной форме, а еще 9702 — по сокращенной.

Отмечается, что активность бизнеса и граждан стабильно растет по сравнению с прошлыми годами. Например, за весь 2024 год было подано 18 626 полных отчетов, за 2023 год — 17 615, а за 2022 год — 13 559.

Во время военного положения плательщики могут самостоятельно исправить ошибки в отчетности без риска штрафов и пени.

Какие доходы задекларировали владельцы КИК

Объем задекларированных доходов контролируемых иностранных компаний остается значительным. В частности:

за 2024 год задекларировано 2,366 трлн. грн;

за 2025 год по состоянию на 1 мая 2026 года — 759,7 млрд грн.

В каких странах чаще всего регистрируют КИК

Самыми популярными юрисдикциями по количеству зарегистрированных компаний стали:

Польша — 3,9%;

Кипр — 11,3%;

США — 9,8%;

Великобритания — 8,6%;

Эстония — 8,0%.

Наибольшая концентрация капитала КИК зафиксирована в следующих странах:

Швейцария — 18,3%;

Польша — 14%;

США — 10,4%;

Кипр — 9,9%;

Нидерланды — 6,4%.

В ГНС отметили, что налогоплательщики активно применяют предусмотренные законом основания для освобождения прибыли КИК от налогообложения.

Чаще всего используются следующие механизмы:

активная деятельность компании при условии, что доля пассивных доходов не превышает 50% - 53%;

наличие Substance — 22,6%;

статус публичной компании — 6,2%;

совокупный доход всех КИК одного контролера до 2 млн евро — 3,6%;

эффективная ставка корпоративного налога от 13% - 1,4%;

одновременное применение нескольких оснований — 13,2%.

Какие риски будет проверять налоговая

В ГНС назвали основные факторы риска, которые будут обращать внимание во время проверок. Среди них:

регистрация компаний в оффшорных или низконалоговых юрисдикциях;

декларирование активной деятельности в низконалоговых странах;

отсутствие персонала, офиса или активов в стране регистрации;

превышение лимита дохода в 2 млн евро;

возможное искусственное дробление бизнеса;

разногласия с данными международного обмена CRS.

