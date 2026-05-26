Рада не поддержала налог на международные посылки — теперь Украина может упустить транш Сегодня 16:55 — Казна и Политика

Законопроект был отклонен, Фото: Ярослав Железняк

Верховная Рада Украины не поддержала изменения в Таможенный кодекс по налогообложению международных посылок. Речь идет о поправках к законопроекту № 12360, которые предусматривали отмену льготного порога для посылок стоимостью до 150 евро.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что народные депутаты не смогли даже направить документ на повторное второе чтение. За соответствующее решение проголосовали 222 парламентария при минимально необходимых 226 голосах. В результате законопроект был отклонен.

Что это значит

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на источник, принятие закона о налогообложении посылок является основным вопросом для продолжения внешнего финансирования на нынешнем этапе. Это ключевой вопрос, без решения которого программа может быть прекращена.

По их словам, если закон о посылках не будет принят в ближайшее время, условие касательно посылок может получить статус prior actions, и второй транш кредита Украина не получит, пока закон не будет принят.

Что предусматривал законопроект

Документ предлагал ввести налогообложение всех международных посылок независимо от их стоимости. Отправления стоимостью до 150 евро освобождены от уплаты НДС и пошлины.

В согласованном с МВФ варианте законопроекта предлагалось:

оставить льготный режим только для некоммерческих посылок до 45 евро;

не взимать НДС и пошлину с таких отправок;

для посылок до 150 евро ввести НДС в размере 20%;

для посылок дороже 150 евро применять НДС и 10% пошлины на сумму превышения лимита.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял , что законопроект о налогообложении посылок является необходимым условием для получения финансирования от МВФ и Европейского Союза, и его необходимо принять. «Есть внешнее давление по этому вопросу, есть внешний запрос. У нас нет возможности снять этот вопрос или каким-либо образом переговорить», — отмечал Марченко.

Также Finance.ua писал , что Европейский Союз привяжет часть выплат из пакета помощи Украине объемом 90 млрд евро к изменениям в налоговом законодательстве, которых ранее требовал Международный валютный фонд.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.