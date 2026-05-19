ЄС прив’яже частину кредиту Україні до нового податку на посилки Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

Європейський Союз прив’яже частину виплат із пакета допомоги Україні обсягом 90 млрд євро до змін у податковому законодавстві, які раніше вимагав Міжнародний валютний фонд.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Йдеться про макрофінансову частину кредитної програми на 8,4 млрд євро. У понеділок країни-члени ЄС погодили умови програми макрофінансової допомоги, повідомив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс у соцмережі X.

On the margins of the @G7 Meetings, I discussed next steps for 🇺🇦 funding with Minister @SergiiMarchenk3, including the 🇪🇺 90 billion euro Ukraine Support Loan.



Conditions for the macro-financial assistance programme under it are settled, and also received agreement from EU… pic.twitter.com/DQeIu8vvGI — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) May 18, 2026

Вимога щодо ПДВ на міжнародні посилки

Для отримання коштів Київ має ухвалити законодавчі зміни, які розширять перелік міжнародних посилок, що підлягатимуть оподаткуванню 20% податком на додану вартість. Перший транш Україна може отримати вже у червні, другий у вересні, а третій до кінця року після виконання необхідних реформ.

Вимога ЄС збігається з умовою МВФ для виділення чергового траншу допомоги на 700 млн доларів. Європейська комісія координує частину умов фінансової підтримки України з вимогами МВФ.

Ініціатива щодо зміни оподаткування посилок викликала значне невдоволення серед українців, через що перспективи її ухвалення у Верховній Раді залишаються невизначеними.

Народний депутат Ярослав Железняк у коментарі Bloomberg заявив, що наразі не бачить достатньої кількості голосів для підтримки законопроєкту. Для його ухвалення необхідно щонайменше 226 голосів із 392 доступних. Таку оцінку поділяє і один зі співрозмовників агентства, який говорив на умовах анонімності.

Речник Міністерства фінансів України Дмитро Герасименко повідомив Bloomberg, що уряд продовжує роботу над фіналізацією кредитної угоди з ЄС та її умов перед ратифікацією у парламенті.

Українці загалом негативно ставляться до ініціатив, які передбачають підвищення податкового навантаження, навіть попри потребу у додаткових надходженнях для фінансування оборони. Водночас податкові реформи є частиною вимог на шляху вступу України до ЄС.

Що відомо про оподаткування міжнародних відправлень

Раніше Finance.ua розповідав , що ініціатива щодо запровадження в Україні нової моделі оподаткування міжнародних відправлень, передбаченої законопроєктами № 15112-Д та № 12360, викликало активне обговорення серед бізнесу та громадськості.

Обов’язок щодо нарахування та сплати ПДВ (20%) покладатиметься на маркетплейс (електронний інтерфейс). Для громадянина процес буде звичним: податок автоматично включатиметься у ціну товару безпосередньо в момент оформлення покупки на платформі.

Посилки категорії «від громадянина до громадянина» (C2C) вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться ПДВ, якщо не мають на меті подальшу реалізацію.

Також зберігаються ліміти на товари у несупроводжуваному багажі (особисті речі або товари, які людина переправляє через митний кордон окремо від себе, тобто без особистої присутності поруч із вантажем) — до 150 євро без сплати податків.

