Более 3,5 млн грн финансовых санкций: о каких нарушениях чаще всего сообщали

Более 3,5 млн гривен финансовых санкций применено к отдельным плательщикам по результатам налогового контроля на основании информации в сообщениях о возможных нарушениях через цифровой сервис TAX Control.

Об этом пишет ГНС.

Новый электронный инструмент, введенный в конце прошлого года, уже демонстрирует реальные результаты и помогает более эффективно противодействовать теневому сектору.

Чаще всего граждане сообщали о:

неприменении РРО/ПРРО или отказе в выдаче фискального чека — 47%;

ведении хозяйственной деятельности без государственной регистрации — 30%;

отказе в безналичном расчете, торговле без соответствующих лицензий или использовании неоформленного труда — 23%.

Регионы

Больше всего сообщений поступило о возможных нарушениях в Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях и Киеве.

ГНС напоминает, что воспользоваться сервисом TAX Control можно на веб-портале ГНС. Виджет сервиса находится в правом верхнем углу главной страницы.

