С начала 2026 года государство поддержало 6,25 млрд грн несырьевого экспорта

За январь-апрель 2026 года экспортно-кредитное агентство Украины поддержало экспортные контракты украинских производителей общей стоимостью 6,25 млрд грн.

Поддержка несырьевого экспорта через продукты ЭКА является частью политики развития производителей «Сделано в Украине».

Об этом пишет Минэкономики.

За этот период поддержано 26 соглашений для 23 экспортеров. Сумма банковских кредитов, выданных банками в поддержку экспортных контрактов и застрахованных ЭКА, составила 15 млн. грн.

Наибольший объем поддержанного экспорта обеспечили предприятия Хмельницкой области — 4,61 млрд грн. Также среди лидеров Львовская область с 500 млн. грн. и Черниговская область с 420 млн. грн.

Основными странами-импортерами продукции украинских производителей, застрахованных в ЭКА, стали:

Германия — 1,2 млрд грн,

Польша — 678,5 млн грн,

Венгрия — 677,7 млн ​​грн.

В отраслевой структуре наибольшую долю составило производство:

мебели — 4,6 млрд грн;

металлических дверей и окон — 281,83 млн грн;

изделий из проволоки, цепей и пружин — 142,72 млн грн;

обоев — 137,59 млн грн;

гофрированной бумаги, картона и бумажной тары — 130,84 млн грн.

