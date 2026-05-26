С начала 2026 года государство поддержало 6,25 млрд грн несырьевого экспорта

Казна и Политика
22
За январь-апрель 2026 года экспортно-кредитное агентство Украины поддержало экспортные контракты украинских производителей общей стоимостью 6,25 млрд грн.
Поддержка несырьевого экспорта через продукты ЭКА является частью политики развития производителей «Сделано в Украине».
Об этом пишет Минэкономики.
За этот период поддержано 26 соглашений для 23 экспортеров. Сумма банковских кредитов, выданных банками в поддержку экспортных контрактов и застрахованных ЭКА, составила 15 млн. грн.
Наибольший объем поддержанного экспорта обеспечили предприятия Хмельницкой области — 4,61 млрд грн. Также среди лидеров Львовская область с 500 млн. грн. и Черниговская область с 420 млн. грн.
Основными странами-импортерами продукции украинских производителей, застрахованных в ЭКА, стали:
  • Германия — 1,2 млрд грн,
  • Польша — 678,5 млн грн,
  • Венгрия — 677,7 млн ​​грн.
В отраслевой структуре наибольшую долю составило производство:
  • мебели — 4,6 млрд грн;
  • металлических дверей и окон — 281,83 млн грн;
  • изделий из проволоки, цепей и пружин — 142,72 млн грн;
  • обоев — 137,59 млн грн;
  • гофрированной бумаги, картона и бумажной тары — 130,84 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
