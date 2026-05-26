Правительство изменило правила малой приватизации — детали

Казна и Политика
Выкупить государственное или коммунальное имущество за копейки через аренду и ремонт больше не выйдет. Правительство изменило правила малой приватизации и сделало открытые онлайн-аукционы обязательными для продажи арендованного имущества.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Теперь арендованное государственное и коммунальное имущество, в котором провели ремонт или модернизацию, будет продаваться только через открытые онлайн-аукционы в Prozorro.
«Раньше часто работал внеконкурентный выкуп. Имущество брали в аренду, вкладывали средства в ремонт или модернизацию (так называемые неотъемлемые улучшения), а затем получали право выкупить объект без аукциона и по значительно более низкой цене. Из-за этого общины и государство недополучали денежные средства», — пишет она.
По оценкам Transparency International Ukraine, в среднем — на 45% меньше, чем через открытые аукционы. Только в 2021—2024 годах открытые аукционы обеспечили более 3 млрд грн поступлений — более чем вдвое больше, чем выкупы. Теперь цена будет формироваться конкуренцией и рынком.
«В то же время мы сохраняем защиту для добросовестного бизнеса: подтвержденные инвестиции арендатора в неотъемлемые улучшения будут компенсироваться или засчитываться в ходе окончательного расчета», — резюмировала Свириденко.
По материалам:
Finance.ua
