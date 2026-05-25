Глава МИД Литвы спрогнозировал судьбу замороженных активов рф

Европа должна снова поднять вопрос о замороженных российских активах, поскольку ей нужно найти способы финансово поддержать Украину и усилить давление на москву с целью заключения мирного соглашения.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, сообщает POLITICO.
Он выразил мнение, что соглашение о кредите Украине на сумму 90 млрд евро было полезным шагом, но не окончательным решением для удовлетворения долгосрочных потребностей Киева.
«Это не конец», — сказал Будрис о спорах вокруг судьбы замороженных в Европе российских активов.
Министр считает, что российские активы остаются «реальным ресурсом поддержки Украины» и «реальным рычагом давления, чтобы вынудить россию вести переговоры».
Будрис заявил, что этот вопрос фактически был отложен из-за кредитного соглашения, но теперь должен вернуться в политическую повестку дня. На вопрос, хочет ли он, чтобы вопрос о замороженных активах снова встал в повестке дня, он ответил: «Да».
«Я с нетерпением жду обсуждения этого вопроса. Он еще не закрыт», — подчеркнул Будрис.
Литовский министр считает, что Украине понадобится значительное финансирование даже после того, как закончатся деньги 90-миллиардного кредита, рассчитанного на два года.
«Кто поверит, что после двух лет в ближайшие годы не не потребуются деньги?», — сказал он, добавив, что Киев по-прежнему сталкивается с дефицитом финансирования для нужд безопасности и обороны в этом году.
По материалам: УНІАН
УНІАН
