Глава МИД Литвы спрогнозировал судьбу замороженных активов рф Сегодня 19:23 — Казна и Политика

Европа должна снова поднять вопрос о замороженных российских активах, поскольку ей нужно найти способы финансово поддержать Украину и усилить давление на москву с целью заключения мирного соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, сообщает POLITICO

Он выразил мнение, что соглашение о кредите Украине на сумму 90 млрд евро было полезным шагом, но не окончательным решением для удовлетворения долгосрочных потребностей Киева.

«Это не конец», — сказал Будрис о спорах вокруг судьбы замороженных в Европе российских активов.

Министр считает, что российские активы остаются «реальным ресурсом поддержки Украины» и «реальным рычагом давления, чтобы вынудить россию вести переговоры».

Будрис заявил, что этот вопрос фактически был отложен из-за кредитного соглашения, но теперь должен вернуться в политическую повестку дня. На вопрос, хочет ли он, чтобы вопрос о замороженных активах снова встал в повестке дня, он ответил: «Да».

«Я с нетерпением жду обсуждения этого вопроса. Он еще не закрыт», — подчеркнул Будрис.

Литовский министр считает, что Украине понадобится значительное финансирование даже после того, как закончатся деньги 90-миллиардного кредита, рассчитанного на два года.

«Кто поверит, что после двух лет в ближайшие годы не не потребуются деньги?», — сказал он, добавив, что Киев по-прежнему сталкивается с дефицитом финансирования для нужд безопасности и обороны в этом году.

УНІАН

