Минэкономики не планирует кардинально менять критерии критичности предприятий — Соболев

Министерство экономики не ожидает кардинальных изменений критериев критичности предприятий. Последний раз пересмотр параметров критичности проходил в начале 2025 года.
Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев, передает Укринформ.

Правительство проведет аудит критериев

Соболев отметил, что критерии регулярно пересматриваются и дополняются.
«Обычно после того, как критерии добавляются и их постоянно пересматривают, мы делаем регулярный аудит. И вот прошло больше года, и подошло время посмотреть на все эти критерии. Ситуация меняется, важность предприятий меняется. Мы не ожидаем каких-то существенных кардинальных изменений в изменении критериев», — заверил министр.
Он уточнил, что основные изменения критериев бронирования уже обсудили.
«Это будут точечные изменения, отраслевые критерии, которые для небольшой доли компаний региональные администрации и министерства должны пересмотреть и посмотреть, действительно ли эти компании и критерии соответствуют критической насущности для того, чтобы сбалансировать это для нужд Сил обороны и для экономики. Но основной эффект на то, какие компании бронируются, от двух критериев — зарплаты и отсрочки за совместительство», — заявил он.
Отвечая на вопрос повышения требований к уровню средней заработной платы, Соболев напомнил, что сейчас зарплатное требование — это 2,5 минимума.
«И за это время, с последнего повышения, прошло больше года. Мы видим и дополнительную инфляцию, и видим, кстати, как растут средние зарплаты у людей. Мы общались с бизнесом, и это (почти 26 тысяч гривен. — Ред.) — тот уровень, который нам кажется приемлемым для бизнеса», — сказал министр.
Он сообщил, что для прифронтовых территорий, где необходимо большее внимание для бизнеса, зарплатные критерии остаются на том уровне, как это сегодня (21 600 грн).
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет министров подготовил изменения в правилах бронирования военнообязанных работников для критически важных предприятий.
Одно из ключевых решений касается повышения требований к уровню средней заработной платы. Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника уровень заработной платы должен составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн.
Кроме того, работники, у которых уже есть отсрочка и кто работает по совместительству, будут засчитываться в квоту только один раз только по основному месту работы.
Также в течение трех месяцев планируется пересмотреть статус всех предприятий, уже имеющих критический статус.
По материалам:
Укрінформ
