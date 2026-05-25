Минэкономики не планирует кардинально менять критерии критичности предприятий — Соболев Сегодня 12:34 — Казна и Политика

Основные изменения критериев бронирования уже обсудили.

Министерство экономики не ожидает кардинальных изменений критериев критичности предприятий. Последний раз пересмотр параметров критичности проходил в начале 2025 года.

Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев, передает Укринформ.

Правительство проведет аудит критериев

Соболев отметил, что критерии регулярно пересматриваются и дополняются.

«Обычно после того, как критерии добавляются и их постоянно пересматривают, мы делаем регулярный аудит. И вот прошло больше года, и подошло время посмотреть на все эти критерии. Ситуация меняется, важность предприятий меняется. Мы не ожидаем каких-то существенных кардинальных изменений в изменении критериев», — заверил министр.

Он уточнил, что основные изменения критериев бронирования уже обсудили.

«Это будут точечные изменения, отраслевые критерии, которые для небольшой доли компаний региональные администрации и министерства должны пересмотреть и посмотреть, действительно ли эти компании и критерии соответствуют критической насущности для того, чтобы сбалансировать это для нужд Сил обороны и для экономики. Но основной эффект на то, какие компании бронируются, от двух критериев — зарплаты и отсрочки за совместительство», — заявил он.

Отвечая на вопрос повышения требований к уровню средней заработной платы, Соболев напомнил, что сейчас зарплатное требование — это 2,5 минимума.

«И за это время, с последнего повышения, прошло больше года. Мы видим и дополнительную инфляцию, и видим, кстати, как растут средние зарплаты у людей. Мы общались с бизнесом, и это (почти 26 тысяч гривен. — Ред.) — тот уровень, который нам кажется приемлемым для бизнеса», — сказал министр.

Он сообщил, что для прифронтовых территорий, где необходимо большее внимание для бизнеса, зарплатные критерии остаются на том уровне, как это сегодня (21 600 грн).

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кабинет министров подготовил изменения в правилах бронирования военнообязанных работников для критически важных предприятий.

Одно из ключевых решений касается повышения требований к уровню средней заработной платы. Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника уровень заработной платы должен составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн.

Кроме того, работники, у которых уже есть отсрочка и кто работает по совместительству, будут засчитываться в квоту только один раз только по основному месту работы.

Также в течение трех месяцев планируется пересмотреть статус всех предприятий, уже имеющих критический статус.

Укрінформ

