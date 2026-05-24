За 2025 год украинцы задекларировали почти 300 млрд грн доходов

Казна и Политика
Почти 299 млрд гривен доходов задекларировали украинцы, Фото: magnific
За 2025 год украинцы задекларировали 299 млрд грн. В общей сложности граждане Украины подали почти 176 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах.
Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

В каких регионах наиболее активно подавали декларации

По сравнению с прошлым годом количество поданных деклараций больше возросло:
  • в Ровенской области — на 10%;
  • в Николаевской области — на 8%;
  • в Волынской области — на 7%;
  • в Одесской области — на 6%;
  • в Киеве — на 6%.
По результатам декларирования граждане самостоятельно определили к уплате: 5,7 млрд грн налога на доходы физических лиц; 2,5 млрд грн военного сбора.

Выросло количество украинцев с иностранными доходами

По словам Карнаух, в этом году заметно увеличилось количество граждан, декларировавших доходы, полученные за границей.
По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 3,4 тысяч человек. Сумма задекларированных иностранных доходов — 20,7 млрд гривен.
По результатам декларирования иностранных доходов граждане определили к оплате:
  • 2,4 млрд грн НДФЛ;
  • 1 млрд грн военного сбора.
В Налоговой напомнили, что до 31 июля включительно необходимо уплатить определенные налоговые обязательства.
«НДФЛ формирует доходную часть бюджетов разных уровней, в частности, местных бюджетов, за счет которых финансируются социальные программы, образование, медицина и развитие общин. Военный сбор направляется на поддержку сектора безопасности и обороны, обеспечивая его необходимыми ресурсами», — говорится в сообщении.
Ранее Finance.ua писал, что физические лица отныне могут подать декларацию об имущественном положении и доходах через портал «Дія».
Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
  • авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП;
  • выбрать услугу «Налоговая декларация об имущественном положении и доходах физических лиц»;
  • нажать «Отправить данные» для получения информации от налоговой;
  • выбрать нужное действие — подача декларации или оформление налоговой скидки;
  • проверить автоматически подтянутые данные о доходах, недвижимости и автомобилях;
  • загрузить необходимые документы, в частности договоры или квитанции;
  • подписать декларацию КЭПом и отправить ее онлайн.
По материалам:
Finance.ua
