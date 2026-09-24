Подержанные автомобили с ЕС принесли бюджету дополнительные 516 млн грн

Изменение порядка применения тарифных преференций к подержанным автомобилям из ЕС принесло государственному бюджету дополнительные 516 млн грн таможенных платежей за три месяца.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Как работает тарифная преференция для подержанных авто

Подержанный автомобиль, ввезенный в Украину из Европейского Союза, при определенных условиях может оформляться с применением тарифной преференции — то есть без уплаты ввозной пошлины.

Для этого необходимо подтвердить его преференциальное происхождение и соответствие требованиям по применению льготы.

Одним из документов, подтверждающих такое происхождение, является сертификат EUR.1.

Ранее преференция могла применяться уже во время таможенного оформления, тогда как проверка сертификата и подтверждение происхождения таможенными органами экспорта страны еще продолжалась. Фактически это означало, что льготный режим мог быть применен к получению окончательного результата проверки.

Именно такой порядок создавал риск манипуляций с достоверностью документов и неправомерным получением льгот при импорте подержанных автомобилей.

Что изменилось с 1 июня 2026 года

С 1 июня 2026 г. таможенные органы изменили порядок предоставления тарифных преференций к подержанным транспортным средствам товарной группы 87 происхождением из ЕС.

Теперь льгота применяется после получения результатов проверки сертификата EUR.1, соответствующего механизму, предусмотренному статьей 34 Дополнения I Региональной конвенции о евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

Сколько дополнительных средств получил бюджет

В июне-августе 2026 года во время таможенного оформления б/у транспортных средств происхождением из стран ЕС в государственный бюджет поступило на 516 млн грн таможенных платежей больше, чем за аналогичный период 2025 года.