В Еврокомиссии озвучили, сколько денег в этом году может получить Украина, если внедрит реформы

Проведение реформ, планы которых согласованы Европейским союзом и Украиной, могут разблокировать 20 миллиардов евро бюджетной поддержки для Киева от ЕС.

Об этом на брифинге Еврокомиссии заявил ее спикер Гийом Мерсье, передает Радио Свобода.

В сентябре Еврокомиссия напомнила украинским властям о необходимости ускорить выполнение реформ, предусмотренных договоренностями с ЕС. В частности, 14 сентября еврокомиссары Валдис Домбровскис и Марта Кос направили соответствующие письма главе Верховной Рады и премьер-министру Украины.

Какие реформы необходимы для получения денег

Чиновник Еврокомиссии напомнил, что реформы охватывают разные сектора. Среди ключевых направлений он назвал главенство права и борьбу с коррупцией.

«Если эти реформы будут реализованы и приняты в 2026 году, они могут разблокировать 20 миллиардов евро бюджетной поддержки… Эта повестка дня реформ была согласована с украинскими властями и ратифицирована Верховной Радой. Теперь очень важно, чтобы реализация этих реформ продвигалась вперед», — подчеркнул спикер.

Читайте также МВФ поможет Украине с финансированием в 2027 году — Зеленский

В Еврокомиссии не ответили на вопрос, обсуждали ли президенты потенциальную авансовую выплату части 90-миллиардного займа, запланированного для Украины на следующий год — речь идет о половине суммы кредита.

Владимир Зеленский ранее заявлял о дефиците бюджета в 23 миллиарда долларов. Одним из возможных путей его покрытия называл преждевременную выплату средств по многомиллиардному кредиту ЕС.

«Мы действительно работаем над тем, чтобы увеличить нашу оборонную поддержку Украины. Мы также призываем наших партнеров сделать то же самое. Мы призываем Украину принять необходимые реформы, которые позволят нам выплатить 37 миллиардов евро, и именно на этом мы сейчас сосредоточены», — заявила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.

О чем говорили Зеленский и фон дер Ляен

22 сентября на полях Генассамблеи ООН Владимир Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляен. Finance.ua со ссылкой на Bloomberg писал , что встреча была напряженной.

Европейский Союз ожидает от Украины прогресса в принятии законодательства для борьбы с теневой экономикой, увеличения налоговых поступлений и приближения украинских норм к законодательству ЕС.