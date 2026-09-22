Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка на выплату пенсий Сегодня 20:29 — Казна и Политика Общий объем проекта уже достиг $54,3 млрд

Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Финансирование привлекли в рамках Peace in Ukraine по договоренностям, достигнутым в сентябре. Общий объем проекта уже достиг $54,3 млрд.

Читайте также Норвегия выделила 1 млрд крон для Ukraine Facility

«Это самый большой инвестиционный проект в истории Всемирного банка и один из ключевых механизмов поддержки финансовой устойчивости Украины. Благодарю Правительство Канады и Всемирный банк за важную и своевременную помощь Украине в условиях значительного дефицита бюджета», — отметил Корецкий.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Украине нужно обеспечить десятки миллиардов долларов внешнего финансирования на 2027 год. Общая потребность во внешних ресурсах в следующем году оценивается в $52,6 млрд, в то время как в 2026 году страна уже привлекла $31,3 млрд.