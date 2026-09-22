Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка на выплату пенсий

«Это самый большой инвестиционный проект в истории Всемирного банка и один из ключевых механизмов поддержки финансовой устойчивости Украины. Благодарю Правительство Канады и Всемирный банк за важную и своевременную помощь Украине в условиях значительного дефицита бюджета», — отметил Корецкий.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украине нужно обеспечить десятки миллиардов долларов внешнего финансирования на 2027 год. Общая потребность во внешних ресурсах в следующем году оценивается в $52,6 млрд, в то время как в 2026 году страна уже привлекла $31,3 млрд.
Также мы рассказывали, что 18 сентября Украина получила очередной транш 3,3 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan. Средства планировали направить на первоочередные оборонные нужды, в частности, закупку ракет и дронов.