Норвегия выделила 1 млрд крон для Ukraine Facility Сегодня 12:12 — Казна и Политика

Норвегия заключила соглашение о предоставлении финансирования через инструмент ЕС Ukraine Facility, чтобы помочь органам власти Украины и дальше оказывать критически важные услуги и содействовать реформам, выделив для этого 1 миллиард норвежских крон на 2026 год.

Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства, передает корреспондент Укринформа.

«Средства от Норвегии будут использованы для покрытия расходов органов власти Украины и обеспечения бесперебойной работы государственных систем. Они также пойдут на поддержку реформ в сфере борьбы с коррупцией и энергетики», — сообщили в пресс-службе.

Финансирование будет осуществляться через Ukraine Facility — специальный инструмент ЕС для оказания невоенной поддержки Украине. Первый компонент или столб этого механизма предусматривает финансовую поддержку, зависящую от достигнутых Украиной результатов в согласованных с Евросоюзом реформах.

Таким образом, средства будут выделяться при успешной реализации «Плана для Украины», в рамках которого реформы выполняются для продвижения Украины к будущему членству в ЕС.

«Норвегия стала первой не входящей в ЕС страной, которая предоставляет финансирование в рамках Ukraine Facility», — подчеркивает прессслужба.

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«Борьба Украины за свободу и независимость также предусматривает усилия по развитию сильного и эффективного государства в будущем. Норвегия поддерживает стремление Украины к реформам и ее путь к членству в ЕС. В то же время украинские власти получают крайне необходимое финансирование, что позволяет ей обеспечивать предоставление услуг, необходимых людям», — отметил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Вклад Норвегии в первый компонент Ukraine Facility будет направлен на бюджетную поддержку правительства Украины.

«Построение открытой, эффективной и демократической Украины имеет решающее значение для будущего страны в Европе. Реформы, которые будет поддерживать Норвегия в рамках этого соглашения, также будут играть важную роль в привлечении частных инвестиций к восстановлению Украины», — подчеркнул Эйде.

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Норвегия уже оказывает поддержку через второй компонент механизма — Инвестиционную рамку для Украины (Ukraine Investment Framework). В 2026 году Норвегия выделила 500 миллионов норвежских крон в рамках этого компонента на развитие энергетической инфраструктуры Украины. В 2025 году Норвегия выделила 1,5 млрд. норвежских крон, чтобы помочь Украине закупить газ для производства электроэнергии и тепла.