Рада поддержала реформу Фонда гарантирования вкладов Сегодня 10:33 — Казна и Политика Целью законопроекта является усовершенствование корпоративного управления в Фонде гарантирования вкладов физических лиц

Верховная Рада приняла в основу законопроект № 15269 о внесении изменений в закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц» относительно корпоративного управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

Что предлагают изменить в управлении Фондом

Целью законопроекта является усовершенствование корпоративного управления в Фонде гарантирования вкладов физических лиц. Для этого предлагается:

уточнить положения о подотчетности и отчетности Фонда;

обновить состав и порядок формирования административного совета Фонда;

ужесточить требования к членам административного совета;

уточнить полномочия административного совета и порядок его работы;

ввести на законодательном уровне аудиторский комитет административного совета.

Законопроект также предусматривает уточнение требований к членам исполнительной дирекции Фонда и его полномочиям.

Отдельно предлагается усовершенствовать процедуру отбора директора-распорядителя Фонда, уточнить требования к этой должности и предусмотреть механизм непрерывности управления.

Кроме того, предлагается наделить директора-распорядителя полномочиями по назначению и увольнению заместителей директора-распорядителя, а также включение в состав исполнительной дирекции одного из работников Фонда.

Внутренний аудит и открытость информации

Отдельный блок изменений касается внутреннего аудита Фонда. Законопроект предусматривает обновление законодательного регулирования его работы.

Также предлагается усилить открытость информации по процедурам вывода банков с рынка.

«Изменения, которые мы предлагаем, с одной стороны, достаточно технические, но с другой — очень важные. Они необходимы для того, чтобы управление деньгами и активами Фонда гарантирования вкладов физических лиц осуществлялось прозрачно, в интересах вкладчиков, государства и банковской системы. Ко второму чтению законопроект будет доработан в Комитете, чтобы обеспечить четкую и обеспечить четкую и обеспокоенную» Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в Telegram.