Рада поддержала реформу Фонда гарантирования вкладов

Верховная Рада приняла в основу законопроект № 15269 о внесении изменений в закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц» относительно корпоративного управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.
Что предлагают изменить в управлении Фондом
Целью законопроекта является усовершенствование корпоративного управления в Фонде гарантирования вкладов физических лиц. Для этого предлагается:
уточнить положения о подотчетности и отчетности Фонда;
обновить состав и порядок формирования административного совета Фонда;
ужесточить требования к членам административного совета;
уточнить полномочия административного совета и порядок его работы;
ввести на законодательном уровне аудиторский комитет административного совета.
Законопроект также предусматривает уточнение требований к членам исполнительной дирекции Фонда и его полномочиям.
Отдельно предлагается усовершенствовать процедуру отбора директора-распорядителя Фонда, уточнить требования к этой должности и предусмотреть механизм непрерывности управления.
Кроме того, предлагается наделить директора-распорядителя полномочиями по назначению и увольнению заместителей директора-распорядителя, а также включение в состав исполнительной дирекции одного из работников Фонда.
Внутренний аудит и открытость информации
Отдельный блок изменений касается внутреннего аудита Фонда. Законопроект предусматривает обновление законодательного регулирования его работы.
Также предлагается усилить открытость информации по процедурам вывода банков с рынка.
«Изменения, которые мы предлагаем, с одной стороны, достаточно технические, но с другой — очень важные. Они необходимы для того, чтобы управление деньгами и активами Фонда гарантирования вкладов физических лиц осуществлялось прозрачно, в интересах вкладчиков, государства и банковской системы. Ко второму чтению законопроект будет доработан в Комитете, чтобы обеспечить четкую и обеспечить четкую и обеспокоенную» Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в Telegram.
Также мы рассказывали, что Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 15172 «О секьюритизации и облигациях с покрытием». Документ создает правовую основу для внедрения в Украине новых инструментов привлечения долгосрочного капитала. Новые механизмы должны сформировать отдельный сегмент рынка капитала, через который деньги инвесторов смогут направляться на кредитование, жилье, инфраструктуру и бизнес.