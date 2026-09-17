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Рада поддержала реформу Фонда гарантирования вкладов

Казна и Политика
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Целью законопроекта является усовершенствование корпоративного управления в Фонде гарантирования вкладов физических лиц
Целью законопроекта является усовершенствование корпоративного управления в Фонде гарантирования вкладов физических лиц
Верховная Рада приняла в основу законопроект № 15269 о внесении изменений в закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц» относительно корпоративного управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

Что предлагают изменить в управлении Фондом

Целью законопроекта является усовершенствование корпоративного управления в Фонде гарантирования вкладов физических лиц. Для этого предлагается:
  • уточнить положения о подотчетности и отчетности Фонда;
  • обновить состав и порядок формирования административного совета Фонда;
  • ужесточить требования к членам административного совета;
  • уточнить полномочия административного совета и порядок его работы;
  • ввести на законодательном уровне аудиторский комитет административного совета.
Законопроект также предусматривает уточнение требований к членам исполнительной дирекции Фонда и его полномочиям.
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Отдельно предлагается усовершенствовать процедуру отбора директора-распорядителя Фонда, уточнить требования к этой должности и предусмотреть механизм непрерывности управления.
Кроме того, предлагается наделить директора-распорядителя полномочиями по назначению и увольнению заместителей директора-распорядителя, а также включение в состав исполнительной дирекции одного из работников Фонда.

Внутренний аудит и открытость информации

Отдельный блок изменений касается внутреннего аудита Фонда. Законопроект предусматривает обновление законодательного регулирования его работы.
Также предлагается усилить открытость информации по процедурам вывода банков с рынка.
«Изменения, которые мы предлагаем, с одной стороны, достаточно технические, но с другой — очень важные. Они необходимы для того, чтобы управление деньгами и активами Фонда гарантирования вкладов физических лиц осуществлялось прозрачно, в интересах вкладчиков, государства и банковской системы. Ко второму чтению законопроект будет доработан в Комитете, чтобы обеспечить четкую и обеспечить четкую и обеспокоенную» Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в Telegram.
Также мы рассказывали, что Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 15172 «О секьюритизации и облигациях с покрытием». Документ создает правовую основу для внедрения в Украине новых инструментов привлечения долгосрочного капитала. Новые механизмы должны сформировать отдельный сегмент рынка капитала, через который деньги инвесторов смогут направляться на кредитование, жилье, инфраструктуру и бизнес.
По материалам:
Finance.ua
Гарантирование вкладовЗаконопроектыВерховная Рада
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