В Госбюджете-2027 предусмотрели 45 млрд грн на программу єОселя Сегодня 07:43 — Казна и Политика Жилье остается одним из государственных приоритетов

В проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено 84,9 млрд грн на жилищную политику. Это на 38,3 млрд грн больше, чем было заложено в бюджете на 2026 год. Более половины этой суммы планируют направить на финансирование программы льготной ипотеки єОселя.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

«Жилье остается одним из государственных приоритетов, и цифры это подтверждают. Эти средства очень важны в контексте того, что в стране стартует масштабная жилищная реформа, старт которой начался с принятия рамочного законопроекта «Об основных принципах жилищной политики. В настоящее время готовятся и следующие документы. В частности, законопроект о фонде социального жилья», — отметила Шуляк.

Сколько средств предусмотрели на єОселя

Наибольшую долю, а именно 45 млрд гривен, планируют направить на обеспечение граждан жильем по программе єОселя через средства Укрфинжилье, что на 27,9 млрд гривен больше, чем в 2026 году.

Еще 24,4 млрд гривен в 2027 году предусмотрено на жилищные программы єВідновлення, компенсации и субвенцию.

В проекте бюджета также предусмотрены следующие расходы:

6,9 млрд грн — на компенсацию стоимости жилья ветеранам с инвалидностью I и II групп;

5,5 млрд грн — на компенсацию за уничтоженное в результате войны жилье через специальный фонд «HOME»;

2,4 млрд грн — на жилье для военнослужащих;

0,7 млрд грн — на финансирование Фонда энергоэффективности, в частности, софинансирование мероприятий по повышению энергоэффективности жилья и восстановление разрушенных жилищ.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Кабинет Министров одобрил проект Закона Украины «О Государственном бюджете на 2027 год». Доходы проекта государственного бюджета на 2027 год предусмотрены в объеме 5 трлн 648 млрд. гривен, что на 452,1 млрд. гривен, или 8,7% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.