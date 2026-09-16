Повышение налогов: что изменится в 2027 году

По ее словам, возможно повышение ставки НДС до 21% (с текущих 20%) и акцизов на горючее. В то же время, хотя соответствующие доходы уже прописаны в проекте документа, Пидласа называет такие изменения маловероятными.
«Свыше 131 млрд грн из запланированных доходов появятся только если парламент примет изменения в Налоговый кодекс: например, увеличит НДС на 1 п.п. и акцизы на горючее на 4 п.п. Я лично оцениваю такие изменения как маловероятные», — пишет она.
Кроме того, в бюджет заложено 52,5 млрд грн доходов, которые появятся в случае продления 50% налога на прибыль банков и вступления в силу закона о налогообложении цифровых платформ (так называемого закона об OLX), который до сих пор не был подписан президентом.
Также бюджет предусматривает отмену НДС-льгот на международные посылки стоимостью до 150 евро. Принятие этого документа позволит государству получить 12 млрд. грн. и разблокирует международную финансовую помощь, отмечает нардеп.
«Потребность для проведения обязательных расходов (в основном учитываемых по общему фонду) — 52,6 млрд долларов. Партнеры подтвердили 20 млрд. 32,6 млрд долларов еще не покрыты. Это больше, чем соцзащита, образование и медицина вместе взятые», — добавляет она.
Как пишет Пидласа, одной из новаций проекта госбюджета-2027 стало частичное восстановление Дорожного фонда — в размере 52,8 млрд грн.
«34,2 млрд. на дороги общего пользования, 10,1 млрд. — на погашение долгов, еще 8,5 млрд. общинам на дороги общего пользования местного значения и на местные дороги и улицы», — уточняет нардеп.
Финансирование программ типа «Национального кешбэка» будет уничтожено: остатки Фонда на случай безработицы объемом 5 млрд грн, которые ранее использовались для финансирования этих программ, будут направлены только на выплату пенсий.
Также предусмотрены изменения в финансировании оружия и техники для войск.
«На оружие и технику для ВСУ пойдут средства, взысканные по делам БЭБ, НАБУ и ГБР, от активов АРМА, штрафов Госаудитслужбы и АМКУ, а также плата за разрешения на экспорт оружия», — добавляет Пидласа.
«Первое чтение ожидается в парламенте в конце октября», — подытожила нардеп.