Повышение налогов: что изменится в 2027 году Сегодня 15:00 — Казна и Политика Повышение налогов: что изменится в 2027 году

Правительство заложило в государственный бюджет на 2027 год доходы от повышения ряда налогов для украинцев.

Но дальнейшее введение до сих пор остается дискуссионным.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

По ее словам, возможно повышение ставки НДС до 21% (с текущих 20%) и акцизов на горючее. В то же время, хотя соответствующие доходы уже прописаны в проекте документа, Пидласа называет такие изменения маловероятными.

«Свыше 131 млрд грн из запланированных доходов появятся только если парламент примет изменения в Налоговый кодекс: например, увеличит НДС на 1 п.п. и акцизы на горючее на 4 п.п. Я лично оцениваю такие изменения как маловероятные», — пишет она.

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Кроме того, в бюджет заложено 52,5 млрд грн доходов, которые появятся в случае продления 50% налога на прибыль банков и вступления в силу закона о налогообложении цифровых платформ (так называемого закона об OLX), который до сих пор не был подписан президентом.

Также бюджет предусматривает отмену НДС-льгот на международные посылки стоимостью до 150 евро. Принятие этого документа позволит государству получить 12 млрд. грн. и разблокирует международную финансовую помощь, отмечает нардеп.

«Потребность для проведения обязательных расходов (в основном учитываемых по общему фонду) — 52,6 млрд долларов. Партнеры подтвердили 20 млрд. 32,6 млрд долларов еще не покрыты. Это больше, чем соцзащита, образование и медицина вместе взятые», — добавляет она.

Как пишет Пидласа, одной из новаций проекта госбюджета-2027 стало частичное восстановление Дорожного фонда — в размере 52,8 млрд грн.

«34,2 млрд. на дороги общего пользования, 10,1 млрд. — на погашение долгов, еще 8,5 млрд. общинам на дороги общего пользования местного значения и на местные дороги и улицы», — уточняет нардеп.

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Финансирование программ типа «Национального кешбэка» будет уничтожено: остатки Фонда на случай безработицы объемом 5 млрд грн, которые ранее использовались для финансирования этих программ, будут направлены только на выплату пенсий.

Также предусмотрены изменения в финансировании оружия и техники для войск.

«На оружие и технику для ВСУ пойдут средства, взысканные по делам БЭБ, НАБУ и ГБР, от активов АРМА, штрафов Госаудитслужбы и АМКУ, а также плата за разрешения на экспорт оружия», — добавляет Пидласа.