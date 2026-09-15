Иностранцы будут перетендовать на работу в Украине: о чем идет речь в законопроекте

Кабмин зарегистрировал в ВРзаконопроект № 16073о внесении изменений в некоторые законы Украины о трудоустройстве иностранцев и лиц без гражданства.
О чем идет речь
Документ предлагает объединить разрешительные процедуры и ввести единое разрешение на проживание и трудоустройство, пишет sud.ua.
Он будет одновременно подтверждать право иностранца или лица без гражданства временно проживать и работать в Украине.
Изменения предлагают внести в законы о занятости населения, правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, а также о Едином государственном демографическом реестре.
Что планируют
Планируется создать Единый государственный веб-портал трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства. Украинские работодатели смогут размещать информацию о наличии вакансий, которые могут быть замещены иностранцами или лицами без гражданства, а кандидаты просматривать предложения и подавать документы.
После получения предложения от работодателя иностранец сможет подать заявление на единое разрешение в электронной форме через этот портал.
Решение о предоставлении или отказе в выдаче разрешения будет принимать Государственная миграционная служба во взаимодействии с другими уполномоченными органами. Позитивное решение станет основанием получения визы и въезда в Украину.
После въезда и предоставления оригиналов документов и биометрических данных иностранцу будут оформлять вид на временное жительство.
Предлагается также определить категории иностранцев и лиц без гражданства, имеющих право свободного доступа к рынку труда в Украине. В этой связи в правительстве предлагают разграничить особенности оформления вида на временное проживание для разных категорий иностранцев и лиц без гражданства.