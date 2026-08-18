0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Удаленная работа: кто может получить от 45 тыс. грн

Личные финансы
118
Удаленная работа: кто может получить от 45 тыс. грн
Удаленная работа: кто может получить от 45 тыс. грн
Удаленная работа уже давно не только об IT или SMM, из дома можно работать продавцом, рекрутером, репетитором, логистом, оператором и даже в некоторых рабочих профессиях.
Об этом говорится в исследовании платформы для поиска работы, пишет obozrevatel.
Аналитики проанализировали вакансии на платформе и определили, в каких категориях работодатели чаще всего предлагают дистанционный формат, какие специалисты ищут и какие зарплаты указывают в таких объявлениях.
Больше всего отдаленных вакансий в Украине предлагают в продажах, производстве, образовании, рекламе, логистике, IT и HR, причем зарплаты сильно разнятся — от 6750 грн в бухгалтерии до 45,5 тыс. грн в категории строительства.
Читайте также

Где больше всего вакансий

Больше всего предложений дистанционной работы приходится на категорию «Розничная торговля/продажи/закупки». Медианная зарплата в вакансиях с возможностью работать удаленно составляет здесь 20 тыс. грн.
Работодатели чаще всего ищут менеджеров по продажам, менеджеров интернет-магазинов, онлайн-консультантов и помощников, которые будут работать с заказами и клиентами в онлайне.
Вторую позицию по количеству таких предложений занимает категория «Производство / рабочие специальности».
Читайте также
Медианная зарплата в соответствующих вакансиях составляет 20 тыс. грн. На первый взгляд дистанционный формат для производственных профессий может казаться необычным, ведь значительная часть такой работы напрямую связана с оборудованием и физическим присутствием на рабочем месте.

Где самая высокая зарплата

Одним из самых неожиданных результатов исследования является категория «Строительство/облицовочные работы». Медианная зарплата в вакансиях с возможностью удаленной работы достигает 45,5 тыс. грн.

Колл-центры

Еще одним традиционным направлением для работы из дома остаются колл-центры и телекоммуникации. Медианная зарплата в вакансиях с удаленным форматом составляет 12 тыс. грн. Чаще всего компаниям нужны операторы чатов и менеджеры по продажам.
Читайте также
Для таких должностей дистанционная работа стала особенно распространена благодаря развитию телефонных платформ, CRM-систем, онлайн-чатов и других инструментов для общения с клиентами. Работнику часто достаточно иметь компьютер, стабильный интернет и необходимое программное обеспечение для выполнения основных задач из дома.

Онлайн-учителя

Удаленный формат активно используется и в образовании. В категории «Образование/перевод» работодатели ищут онлайн-учителей и репетиторов, а медианная зарплата в соответствующих вакансиях составляет 26,5 тыс. грн.
Категория «Реклама/дизайн/PR» также остается одним из наиболее очевидных направлений для дистанционной работы. Здесь работодатели ищут SMM-менеджеров, контент-мейкеров и копирайтеров. Медианная зарплата в вакансиях с возможностью работать удаленно составляет 20 тыс. грн.

Логистика

Дистанционные вакансии активно появляются в логистике, складской сфере и доставке. Медианная зарплата в таких предложениях составляет 30 тысяч гривен. Среди вакансий встречаются предложения для логистов, диспетчеров грузовых перевозок и операторов.
Для части таких должностей физическое присутствие на складе или в транспортном узле не необходимо. Координацию перевозок, коммуникацию с водителями, клиентами и партнерами можно осуществлять дистанционно. Интересно, что, несмотря на стереотип об IT как главной сфере удаленной работы, по количеству вакансий с таким форматом эта категория не занимает первое место.
В категории «IT/компьютеры» медианная зарплата в соответствующих вакансиях составляет 22 тыс. грн. Работодатели, в частности, ищут операторов технической поддержки и чатов, а также тестировщиков вебсайтов. То есть дистанционная работа в IT действительно остается распространенной, однако рынок уже значительно шире.
Удаленные вакансии есть и в бухгалтерии. В этой категории ищут бухгалтеров и финансистов, в частности, для проектной работы. В то же время медианная зарплата здесь одно из самых низких среди представленных направлений — 6750 грн.
Такой показатель может быть связан с большим количеством начинающих предложений, частичной занятостью или проектной работой. Еще одно направление с достаточно высокой оплатой — административный персонал и HR.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems