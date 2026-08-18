Удаленная работа: кто может получить от 45 тыс. грн Сегодня 12:03 — Личные финансы

Удаленная работа: кто может получить от 45 тыс. грн

Удаленная работа уже давно не только об IT или SMM, из дома можно работать продавцом, рекрутером, репетитором, логистом, оператором и даже в некоторых рабочих профессиях.

Об этом говорится в исследовании платформы для поиска работы, пишет obozrevatel.

Аналитики проанализировали вакансии на платформе и определили, в каких категориях работодатели чаще всего предлагают дистанционный формат, какие специалисты ищут и какие зарплаты указывают в таких объявлениях.

Больше всего отдаленных вакансий в Украине предлагают в продажах, производстве, образовании, рекламе, логистике, IT и HR, причем зарплаты сильно разнятся — от 6750 грн в бухгалтерии до 45,5 тыс. грн в категории строительства.

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Где больше всего вакансий

Больше всего предложений дистанционной работы приходится на категорию «Розничная торговля/продажи/закупки». Медианная зарплата в вакансиях с возможностью работать удаленно составляет здесь 20 тыс. грн.

Работодатели чаще всего ищут менеджеров по продажам, менеджеров интернет-магазинов, онлайн-консультантов и помощников, которые будут работать с заказами и клиентами в онлайне.

Вторую позицию по количеству таких предложений занимает категория «Производство / рабочие специальности».

Медианная зарплата в соответствующих вакансиях составляет 20 тыс. грн. На первый взгляд дистанционный формат для производственных профессий может казаться необычным, ведь значительная часть такой работы напрямую связана с оборудованием и физическим присутствием на рабочем месте.

Где самая высокая зарплата

Одним из самых неожиданных результатов исследования является категория «Строительство/облицовочные работы». Медианная зарплата в вакансиях с возможностью удаленной работы достигает 45,5 тыс. грн.

Колл-центры

Еще одним традиционным направлением для работы из дома остаются колл-центры и телекоммуникации. Медианная зарплата в вакансиях с удаленным форматом составляет 12 тыс. грн. Чаще всего компаниям нужны операторы чатов и менеджеры по продажам.

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Для таких должностей дистанционная работа стала особенно распространена благодаря развитию телефонных платформ, CRM-систем, онлайн-чатов и других инструментов для общения с клиентами. Работнику часто достаточно иметь компьютер, стабильный интернет и необходимое программное обеспечение для выполнения основных задач из дома.

Онлайн-учителя

Удаленный формат активно используется и в образовании. В категории «Образование/перевод» работодатели ищут онлайн-учителей и репетиторов, а медианная зарплата в соответствующих вакансиях составляет 26,5 тыс. грн.

Категория «Реклама/дизайн/PR» также остается одним из наиболее очевидных направлений для дистанционной работы. Здесь работодатели ищут SMM-менеджеров, контент-мейкеров и копирайтеров. Медианная зарплата в вакансиях с возможностью работать удаленно составляет 20 тыс. грн.

Логистика

Дистанционные вакансии активно появляются в логистике, складской сфере и доставке. Медианная зарплата в таких предложениях составляет 30 тысяч гривен. Среди вакансий встречаются предложения для логистов, диспетчеров грузовых перевозок и операторов.

Для части таких должностей физическое присутствие на складе или в транспортном узле не необходимо. Координацию перевозок, коммуникацию с водителями, клиентами и партнерами можно осуществлять дистанционно. Интересно, что, несмотря на стереотип об IT как главной сфере удаленной работы, по количеству вакансий с таким форматом эта категория не занимает первое место.

В категории «IT/компьютеры» медианная зарплата в соответствующих вакансиях составляет 22 тыс. грн. Работодатели, в частности, ищут операторов технической поддержки и чатов, а также тестировщиков вебсайтов. То есть дистанционная работа в IT действительно остается распространенной, однако рынок уже значительно шире.

Удаленные вакансии есть и в бухгалтерии. В этой категории ищут бухгалтеров и финансистов, в частности, для проектной работы. В то же время медианная зарплата здесь одно из самых низких среди представленных направлений — 6750 грн.

Такой показатель может быть связан с большим количеством начинающих предложений, частичной занятостью или проектной работой. Еще одно направление с достаточно высокой оплатой — административный персонал и HR.

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