Выплаты ко Дню Независимости: кому нужно будет идти в ПФУ Сегодня 19:00 — Личные финансы

Выплаты ко Дню Независимости: кому нужно будет идти в ПФУ

Большинству людей, имеющих право на единовременное пособие ко Дню Независимости, идти в Пенсионный фонд не нужно.

Пенсионерам деньги должны начислить автоматически вместе с пенсией в августе — через «Укрпочту» или на банковский счет.

Также автоматически выплату получают получатели жилищных субсидий и льгот — при условии, что они не проходят военную службу.

Самостоятельно обратиться в ПФУ

Здесь есть три разные ситуации. Если человек — пенсионер, заявление подавать не нужно — деньги придут сами.

Если человек проходит военную службу, обращаться в ПФУ тоже не нужно. Выплату производят через воинскую часть, учреждение или организацию, где человек служит или работает, на основании поданных ими заявок.

А вот если человек имеет право на пособие, но не является пенсионером, не получает субсидию или льготу и не проходит военную службу — нужно подать заявление в территориальный орган ПФУ.

В 2026 году заявления нужно было подать до 1 августа. Если это сделать вовремя не удалось, ПФУ позволяет обратиться до 1 октября 2026 года. Право на выплату при этом не исчезает даже по истечении срока.

Сколько выплатят разным категориям

Размеры единовременного пособия зависят от статуса человека:

лица с инвалидностью в результате войны I группы — 3100 гривен;

лица с особыми заслугами перед Родиной — 3100 гривен;

лица с инвалидностью в результате войны II группы — 2900 гривен;

лица с инвалидностью в результате войны III группы — 2700 гривен;

участники боевых действий — 1000 гривен;

пострадавшие участники Революции Достоинства — 1000 гривен;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны — 650 гривен

участники войны — 450 гривен;

бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания соответствующих категорий — 450 гривен.

Важный нюанс: это не обычная прибавка к пенсии, а разовое пособие именно ко Дню Независимости.

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