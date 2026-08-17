Выплаты ко Дню Независимости: кому нужно будет идти в ПФУ
Большинству людей, имеющих право на единовременное пособие ко Дню Независимости, идти в Пенсионный фонд не нужно.
Пенсионерам деньги должны начислить автоматически вместе с пенсией в августе — через «Укрпочту» или на банковский счет.
Также автоматически выплату получают получатели жилищных субсидий и льгот — при условии, что они не проходят военную службу.
Самостоятельно обратиться в ПФУ
Здесь есть три разные ситуации. Если человек — пенсионер, заявление подавать не нужно — деньги придут сами.
Если человек проходит военную службу, обращаться в ПФУ тоже не нужно. Выплату производят через воинскую часть, учреждение или организацию, где человек служит или работает, на основании поданных ими заявок.
А вот если человек имеет право на пособие, но не является пенсионером, не получает субсидию или льготу и не проходит военную службу — нужно подать заявление в территориальный орган ПФУ.
В 2026 году заявления нужно было подать до 1 августа. Если это сделать вовремя не удалось, ПФУ позволяет обратиться до 1 октября 2026 года. Право на выплату при этом не исчезает даже по истечении срока.
Сколько выплатят разным категориям
Размеры единовременного пособия зависят от статуса человека:
- лица с инвалидностью в результате войны I группы — 3100 гривен;
- лица с особыми заслугами перед Родиной — 3100 гривен;
- лица с инвалидностью в результате войны II группы — 2900 гривен;
- лица с инвалидностью в результате войны III группы — 2700 гривен;
- участники боевых действий — 1000 гривен;
- пострадавшие участники Революции Достоинства — 1000 гривен;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны — 650 гривен
- участники войны — 450 гривен;
- бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания соответствующих категорий — 450 гривен.
Важный нюанс: это не обычная прибавка к пенсии, а разовое пособие именно ко Дню Независимости.
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