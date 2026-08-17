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Как изменилась корзина украинцев на пятом году войны

Личные финансы
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На пятый год войны украинцы внимательнее относятся к расходам
На пятый год войны украинцы внимательнее относятся к расходам
Массированные обстрелы и ночи в укрытиях влияют не только на повседневный ритм жизни украинцев, но и на потребительское поведение. Покупатели более тщательно планируют расходы, сравнивают цены и чаще выбирают товары со скидками.
Об этом пишет RAU.

Как меняются покупки украинцев

В продовольственной рознице наблюдается уверенная стабилизация рынка ритейла, что является весьма позитивным сигналом. В Novus основной прирост товарооборота в деньгах сегодня обеспечивают два ключевых фактора: объективное изменение отпускных цен производителей и миграционные процессы — чувствуется активное возвращение украинцев в столицу и крупные города.
Покупатель стал гораздо более прагматичным: контролирует бюджет, однако не готов отказываться от качественных продуктов. Стоимость корзины растет, в то время как количество товаров остается почти стабильным.
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После предупреждений о массированных атаках, особенно осенью и зимой, украинцы закупаются заранее. Объем покупок растет на 10−15%, прежде всего, за счет товаров длительного хранения.
Сразу после обстрелов наступает кратковременное падение трафика. Однако уже за сутки-две наблюдается уверенный компенсационный рост среднего чека. Клиенты возвращаются в магазины и планово закупаются на более длительный период, чтобы оптимизировать свои походы в супермаркет.
В Auchan отмечают, что без учета инфляции общего роста объемов потребления не наблюдается: более высокие расходы покупателей не означают, что они покупают больше товаров. На поведение оказывают существенное влияние цена и промо, а после массированных атак в сети обычно наблюдают уменьшение количества товаров в корзине. Поэтому для оценки реального потребления важно учитывать не только средний чек, но количество товаров в нем.
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Даже в то время, когда украинцы максимально взвешенно подходят к своим расходам, они не отказываются от покупок, приносящих радость. Особенно это заметно в периоды сильного эмоционального напряжения. После массированных атак спрос на игрушки часто растет.
«Мы видим, что в такие моменты люди ищут простые способы поддержать себя и детей: подарить позитивные эмоции, провести время вместе, хотя бы ненадолго переключиться из новостей. Игрушки всегда были эмоциональной категорией, а в условиях войны эта их ценность стала еще более заметной», — комментирует Мария Назаренко, СЕО Дома Игрушек.
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От чего украинцы отказываются, а что становится неотъемлемой частью покупок

Война изменила подход украинцев к покупкам: теперь они больше учитывают практичность, питательность, цену и происхождение товаров. Неизменным ядром корзины покупателя Novus остаются продукты категории ультрафреш: свежее мясо, птица, базовая молочная продукция и сезонные овощи борщового набора. Также растет спрос на готовые кушанья собственной кулинарии и товары собственных торговых марок (ВТМ).
В то же время, украинцы постепенно отказываются от товаров «декоративного» потребления. Речь идет о дорогом импорте среднего сегмента, экзотических деликатесах, сложных кондитерских изделиях с коротким сроком годности и нишевой непродовольственной группе.
Покупатель сознательно оптимизирует деньги, оставляя в приоритете качественные продукты для ежедневного питания семьи.
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После сообщений об угрозах обстрелов среди покупателей сети увеличивается спрос на товары длительного хранения. В зависимости от конкретной категории объемы продаж в этот короткий период возрастают на убедительные 20−50%. Более всего это заметно в категориях бакалеи и ультрапастеризованного молока.
Клиенты активно покупают мясные и рыбные консервы, качественные паштеты, а также продукты для быстрого и сытного перекуса, вообще не нуждающиеся в термической обработке — хлебцы, галетное печенье, орехи и энергетические батончики.
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Также традиционным маркером готовности является существенный рост продаж воды в бутылках больших форматов и сухих кормов для домашних питомцев в больших фасовках.
Более взвешенным стал подход украинцев к покупкам одежды: они чаще сравнивают цены, ждут акции и откладывают необязательные покупки. Но потребность в эмоциональной поддержке из-за покупок не исчезла: одежда и дальше выполняет функцию психологического комфорта.
На пятый год войны украинцы более внимательно относятся к расходам: планируют покупки, сравнивают цены, ищут выгодные предложения и тщательно изучают товар. Сегодня покупатель хочет четко понимать — за что он платит. Он готов отдавать больше денег, если понимает ценность товара и реальную пользу.
По материалам:
RAU
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