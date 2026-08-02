Средний чек украинцев в онлайн-магазинах вырос — исследование Сегодня 16:21

Украинцы начали тратить больше в интернете, Фото: magnific

В первом полугодии 2026 средний чек онлайн-покупки в Украине вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Это связано с повышением цен и изменением потребительских привычек покупателей.

Об этом свидетельствует исследование WayForPay, подготовленное на основе данных Национального банка, Госстата, украинских e-commerce-платформ и внутренней статистики компании.

Онлайн-расходы украинцев в 2025 году

За 2025 год украинцы оформили примерно 196 млн онлайн-заказов на общую сумму 256 млрд грн. Средний чек составил около 1320 грн.

В то же время сумма расходов существенно зависела от того, где именно была совершена покупка.

средний чек в интернет-магазинах находился в пределах 1150−1250 грн;

на иностранных сайтах украинцы тратили в среднем 2100−2600 грн.;

на локальный e-commerce приходилось около 145−155 млн транзакций;

объем оплат в украинских интернет-магазинах оценивался в 160−175 млрд грн;

на зарубежные онлайн-магазины — примерно 90−120 млрд грн.

Эксперты отмечают, что именно увеличение количества более дорогих покупок за рубежом стало одним из факторов роста общего среднего чека.

Еще одной заметной тенденцией стало доминирование мобильного шопинга. Около 60% всех онлайн-покупок украинцы совершали со смартфонов, а Apple Pay и Google Pay обеспечивали 55−65% всех онлайн-платежей.

Украинцы все чаще оплачивают покупки безналично

Тенденцию к более активному использованию безналичных расчетов подтверждают данные Национального банка Украины.

По итогам 2025 года украинцы совершили 9,08 млрд сделок с использованием платежных карт на общую сумму 4,68 трлн грн. Из них 13,9% пришлось на онлайн-платежи по количеству сделок и 16,4% — по их стоимости.

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Средняя сумма одной карточной операции по оплате товаров и услуг в интернете в 2025 году составила 608 грн против 561 грн в 2024-м. Таким образом, за год показатель вырос примерно на 8,4%.

Аналитики объясняют, что этот показатель ниже среднего чек интернет-магазинов, ведь он также охватывает небольшие платежи за подписки, цифровые сервисы и другие онлайн-услуги.

Параллельно на 25,9% возросло количество токенизированных карт в смартфонах — до 20,7 млн, что составляет треть всех активных карт в стране.

Что изменилось в начале 2026 года

По данным НБУ, в январе-марте 2026 года средняя сумма одной карточной онлайн-операции составила 654 грн. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года этот показатель равнялся 580 грн. Таким образом, за год средняя сумма онлайн-операции выросла почти на 13%.

Возросла и доля интернет-оплат в общей структуре безналичных расчетов. В первом квартале 2026 года на них приходилось:

14,5% всех безналичных карточных операций по количеству по сравнению с 14,4% годом ранее;

16,9% по сумме против 16,2% в первом квартале 2025 года.

Таким образом доля интернет-оплат по количеству почти не изменилась, однако их доля в общем денежном объеме выросла на 0,7 процентного пункта.

В первом квартале 2026 года количество всех безналичных карточных операций увеличилось на 5,9%, а их объем — на 14,8%.

Следовательно, денежный оборот безналичных расчетов рос более чем вдвое быстрее количества сделок.

Как изменился средний чек онлайн-покупок украинцев, Инфографика: WayForPay

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